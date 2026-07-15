باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه نقاشی و هنر‌های دستی بیماران پروانه‌ای، ۲۹ تا ۳۱ تیرماه از ساعت ۱۵ تا ۱۹ پذیرای شهروندان و علاقه‌مندان خواهد بود و مجموعه‌ای از آثار هنری بیماران مبتلا به‌ای‌بی، شامل نقاشی، سفال، دست‌سازه‌های هنری و دیگر تولیدات خلاقانه آنان را به نمایش می‌گذارد. تعدادی از بیماران پروانه‌ای نیز در ساعات برگزاری نمایشگاه حضور خواهند داشت و از نزدیک با بازدیدکنندگان دیدار و گفت‌و‌گو می‌کنند.

هدف از برگزاری این رویداد، معرفی استعداد‌ها و توانمندی‌های بیماران پروانه‌ای، افزایش آگاهی عمومی درباره بیماری‌ای‌بی و فراهم‌کردن فرصتی برای ارتباط مستقیم و محترمانه شهروندان با این بیماران است.

بیماری‌ای‌بی یا اپیدرمولیز بولوزا، بیماری‌ای نادر و غیرواگیردار است که موجب شکنندگی شدید پوست و ایجاد زخم‌های دردناک و مداوم می‌شود. بیماران مبتلا به این بیماری، علاوه بر نیاز مستمر به پانسمان، دارو و خدمات درمانی، برای حضور مؤثر در جامعه به آگاهی، پذیرش و حمایت مسئولانه نیاز دارند.

خانه‌ای‌بی با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری تلاش می‌کند تصویر واقعی‌تری از زندگی، توانمندی‌ها و امید‌های بیماران پروانه‌ای ارائه دهد و نگاه جامعه را از ترحم به شناخت، احترام و همراهی آگاهانه تغییر دهد.

از عموم شهروندان، اهالی فرهنگ و هنر، فعالان اجتماعی و اصحاب رسانه دعوت می‌شود با حضور در این نمایشگاه، از آثار بیماران پروانه‌ای بازدید کرده و در انعکاس صدای آنان سهیم باشند.