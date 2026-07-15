باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین هوشنگی، رئیس اداره ارتباطات و اطلاعرسانی حرم مطهر رضوی در گفتوگو با برنامه «امام شهید» رادیو ایران ضمن تشریح مسیرهای ویژه برای تشرف به محل زیارت رهبر شهید، بر ضرورت حرکت مستمر زائران برای تسهیل تردد تأکید کرد.
حجتالاسلام هوشنگی اظهار کرد: در حال حاضر، دو مسیر خواهران و برادران که در نظر گرفته شده، به صورت موقت است. خواهرانی که قصد زیارت رهبر شهید را دارند، انشاءالله بعد از زیارت حضرت رضا (ع)، به صحن آزادی در مسیر رواق دارالسرور بدون توقف حرکت کنند. آنها باید مسیر را تا رواق دارالذکر طی کنند و خواهشاً در طول مسیر توقف نکنند، تا عزیزانی که در نوبت هستند با معطلی کمتری مواجه شوند.
رئیس اداره ارتباطات حرم مطهر رضوی ادامه داد: برادران نیز از صحن جامع مسجد گوهرشاد این مسیر را وارد میشوند و از رواق دارالعزه سابق وارد محل تدفین رهبر معظم انقلاب خواهند شد. این مسیر نیز مانند خواهران بدون توقف است.