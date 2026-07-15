باشگاه خبرنگاران جوان- سید محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، در مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون وزنه‌برداری اظهار داشت: وزیر ورزش و جوانان دستور تشکیل ستاد رشته‌های پرمدال را صادر کرده است و وزنه‌برداری و کشتی جزو نخستین رشته‌هایی هستند که در این ستاد مورد توجه قرار خواهند گرفت.

وی با تأکید بر جایگاه وزنه‌برداری در ورزش کشور افزود: وزنه‌برداری یک رشته هویتی و سنتی برای ایران است، رشته‌ای که در کنار کشتی، نقش مهمی در معرفی ورزش ایران در عرصه بین‌المللی داشته و به همین دلیل در این دوره مورد توجه ویژه وزارت ورزش و شخص وزیر قرار گرفته است.

اسبقیان همچنین از قرار گرفتن وزنه‌برداری در فهرست ۱۰ رشته المپیاد استعدادیابی کشور خبر داد و گفت این رشته از اولویت‌های وزارت ورزش در حوزه استعدادیابی و توسعه سرمایه انسانی است.

وی در ادامه بر برگزاری منظم جلسات هیأت رئیسه فدراسیون، مجامع عمومی فدراسیون و هیأت‌های استانی مطابق اساسنامه تأکید کرد و گفت: استمرار این جلسات به انسجام مدیریتی و بهبود فرآیند تصمیم‌گیری کمک می‌کند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، افزایش تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته را از دیگر اولویت‌های ورزش کشور دانست و افزود: با وجود رشد آمار ورزشکاران سازمان‌یافته، همه فدراسیون‌ها باید برای افزایش تعداد ورزشکاران بیمه‌شده برنامه‌ریزی کنند.

وی همچنین بر تداوم اقدامات پیشگیرانه و نظارتی در حوزه مبارزه با دوپینگ تأکید کرد.