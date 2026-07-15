باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر امور بندری و دریایی سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: یک فروند کشتی حامل ۵۳ دستگاه خودرو پس از ورود به بندر شهید کلانتری، در کوتاه‌ترین زمان تخلیه، ترخیص و خودروها برای صیانت از حقوق و اموال مالکان تحویل آنان شد.

نظام‌الدین سعیدی اظهار کرد: این محموله از مبدأ دبی امارات متحده عربی وارد بندر شهید کلانتری شد و بلافاصله پس از پهلوگیری، عملیات تخلیه و ترخیص آن با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط انجام گرفت.

وی افزود: خروج سریع خودروها از انبارهای منطقه آزاد چابهار در اجرای دستورهای رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار و با هدف جلوگیری از ماندگاری خودروها در شرایط کنونی و صیانت از سرمایه و اموال مالکان انجام شد.

مدیر امور بندری و دریایی سازمان منطقه آزاد چابهار با تأکید بر تداوم فعالیت‌های بندری و لجستیکی بیان کرد: تمامی خدمات بندری، دریایی، تخلیه و بارگیری، ترخیص کالا و سایر فعالیت‌های عملیاتی در منطقه آزاد چابهار بدون وقفه ادامه دارد و کارکنان این سازمان با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی و صاحبان کالا هستند.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان واحدهای عملیاتی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، عملیات تخلیه و ترخیص این محموله در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد تا خودروها بدون ماندگاری غیرضروری از انبارها خارج و به مالکان تحویل شوند.

سعیدی تصریح کرد: حفظ پایداری خدمات بندری، تسهیل فرآیندهای تجاری، صیانت از سرمایه‌های مردم و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی از اولویت‌های اصلی سازمان منطقه آزاد چابهار است و همه ظرفیت‌های عملیاتی برای تحقق این اهداف به‌کار گرفته شده است.

وی تأکید کرد: روند خدمت‌رسانی به مردم، تجار و فعالان اقتصادی در بندر و منطقه آزاد چابهار با تمام توان ادامه خواهد داشت و فعالیت‌های بندری و دریایی این منطقه راهبردی بدون وقفه در جریان است.