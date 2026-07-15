باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - هواوی میت‌پد ایر جدید دارای شاسی بادوام ساخته شده از آلومینیوم و شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش است. ابعاد آن ۲۷۰ در ۱۸۳ در ۵.۳ میلی‌متر و وزن آن ۵۰۹ گرم است. این تبلت به یک صفحه کلید خارجی و یک قلم هوشمند برای نوشتن و طراحی روی صفحه مجهز شده است.

صفحه نمایش ۱۲ اینچی OLED آن دارای وضوح ۲۸۰۰ در ۱۸۴۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۴۴ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۲۷۹ پیکسل در هر اینچ و روشنایی تا ۱۲۰۰ نیت است.

این دستگاه با سیستم عامل HarmonyOS 4.3 اجرا می‌شود، از پردازنده Kirin T93C بهره می‌برد و دارای ۸/۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی است.

دوربین اصلی آن ۵۰ مگاپیکسل است و قادر به ضبط ویدیوی ۴K است، در حالی که دوربین جلوی آن ۱۲ مگاپیکسل است و می‌تواند ویدیوی ۱۰۸۰p را با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه ضبط کند.

هوآوی همچنین آن را به شش بلندگو با فناوری Vivid Audio، یک پورت USB Type-C 3.1 برای شارژ سریع و انتقال داده و یک باتری ۱۰۱۰۰ میلی‌آمپر ساعتی که از شارژ سریع ۶۶ واتی پشتیبانی می‌کند، مجهز کرده است.

منبع: gsmarena