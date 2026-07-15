رژیم اسرائیل پس از اعتراضات واشنگتن، تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت فرود هواپیما‌های سوخت‌رسانی آمریکایی در فرودگاه بن گوریون را لغو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش خبرگزاری رویترز، خبرگزاری کان رژیم تروریستی اسرائیل روز چهارشنبه گزارش داد که این رژیم در پی اعتراض آمریکا، تصمیم خود مبنی بر جلوگیری از فرود هواپیما‌های سوخت‌رسانی آمریکایی بیشتر در فرودگاه بن گوریون را لغو کرده است.

این خبرگزاری اعلام کرد که مقامات صهیونیستی با وجود دستورالعمل‌های قبلی میری رگو، وزیر حمل و نقل رژیم تروریستی اسرائیل که خواستار کاهش حضور این هواپیما‌ها در فرودگاه در پاسخ به درخواست‌های مدیریت فرودگاه بن گوریون شده بود، درخواست آمریکا را پذیرفتند. 

رگو روز سه‌شنبه تایید کرد که هواپیما‌های سوخت‌رسانی آمریکایی همچنان در اراضی اشغالی فرود خواهند آمد، اما توضیح داد که تعداد هواپیما‌های پارک شده در فرودگاه بن گوریون به تعداد توافق شده با طرف آمریکایی کاهش می‌یابد، در حالی که سایر هواپیما‌ها با هماهنگی وزارت جنگ به پایگاه‌های ارتش رژیم تروریستی اسرائیل منتقل می‌شوند تا نظم عملیات هوایی و تداوم ترافیک هوانوردی غیرنظامی حفظ شود.

طبق اطلاعات به دست آمده توسط کان، اداره فرودگاه‌های رژیم تروریستی اسرائیل صبح چهارشنبه به واحد‌های کنترل ترافیک هوایی دستورالعمل‌هایی صادر کرد تا به هواپیما‌های سوخت‌رسانی آمریکایی اجازه فرود در فرودگاه بن گوریون را بدهد، اقدامی که با دستورالعمل‌های قبلی وزیر حمل و نقل مغایرت دارد.

منبع: الشروق

برچسب ها: فرودگاه بن گوریون ، سوخت رسان
خبرهای مرتبط
ادعای رسانه‌های عبری درباره بازگشت سوخت‌رسان‌های آمریکا به منطقه
توقف تخلیه هواپیما‌های آمریکایی از بن گوریون
آمریکا بدنبال خروج هواپیما‌های سوخت‌رسان از بن‌گوریون
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ونس: کارزار اسرائیل تلاش کرد افکار عمومی آمریکا را علیه دیپلماسی ایران جهت‌دهی کند
سقوط «عظمت آمریکا» در جنگ با ایران به روایت مقام ارشد روسیه
چین و پاکستان خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو بین آمریکا و ایران شدند
اکسیوس: ترامپ از انتقاد نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به ترکیه «عصبانی» شده است
انگلیس: نفتکش در نزدیکی عمان مورد اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت
تردد تنها ۳ کشتی از تنگه هرمز در ۲۴ ساعت گذشته
چین ادعای ترامپ درباره مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرد
کره شمالی سئول را به دلیل نقشش در رزمایش دریایی آمریکا «دست‌نشانده» خواند
کنست اسرائیل منحل شد؛ انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر برگزار می‌شود
ترامپ چین را به دخالت در انتخابات ۲۰۲۰ متهم کرد؛ ادعایی در تضاد با ارزیابی نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا
آخرین اخبار
رویترز: تصرف نفتکش شیمیایی در سواحل یمن به دزدی دریایی سومالی مرتبط است
کرملین ادعا‌های دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرد
زمان دیپلماسی بین آمریکا و ایران «به حالت تعلیق درآمده است»
سوار شدن افراد مسلح بر کشتی تجاری در خلیج عدن
آرتی: جنگ ایران و آمریکا به «گربه شرودینگر» تبدیل شد؛ نه آمریکا توان شکست ایران را دارد، نه ایران توان آسیب بحرانی به آمریکا
دیپلمات پیشین هند: تنگه هرمز سلاح هسته‌ای ایران است
تردد تنها ۳ کشتی از تنگه هرمز در ۲۴ ساعت گذشته
کنست اسرائیل منحل شد؛ انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر برگزار می‌شود
چین و پاکستان خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو بین آمریکا و ایران شدند
انگلیس: نفتکش در نزدیکی عمان مورد اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت
چین ادعای ترامپ درباره مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرد
کره شمالی سئول را به دلیل نقشش در رزمایش دریایی آمریکا «دست‌نشانده» خواند
اکسیوس: ترامپ از انتقاد نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به ترکیه «عصبانی» شده است
ترامپ چین را به دخالت در انتخابات ۲۰۲۰ متهم کرد؛ ادعایی در تضاد با ارزیابی نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا
ونس: کارزار اسرائیل تلاش کرد افکار عمومی آمریکا را علیه دیپلماسی ایران جهت‌دهی کند
سقوط «عظمت آمریکا» در جنگ با ایران به روایت مقام ارشد روسیه
آمریکا مدعی تصرف یک نفتکش ایرانی شد + فیلم
آتش‌سوزی یکی از پایگاه‌های آمریکایی در خاک کویت + فیلم
سنتکام: حملات هوایی علیه ایران از سر گرفته شد
پاسخ فوری برزیل به باج‌خواهی تجاری ترامپ
افشای همکاری نظامی عربستان و اسرائیل در مقابله با عملیات یمن
کاخ سفید: تحقیقات درباره حمله به مدرسه میناب ادامه دارد
ضربه ترامپ به اردوغان؛ دور زدن تنگه هرمز به قیمت حذف ترکیه از بازار نفت
قطر: در هیچ اقدام نظامی علیه ایران مشارکت نکرده‌ایم 
حزب‌الله فعالیت در سوریه را تکذیب کرد
دبی گزارش رویترز درباره وقوع انفجار در این شهر را تکذیب کرد
زرادخانه آمریکا برای بازسازی به ۱.۵ تریلیون دلار و ۴ سال زمان نیاز دارد
رویترز: تشدید تنش میان عربستان و انصارالله، پاکستان را نگران کرده است
هشدار سید الحوثی: فرودگاه در برابر فرودگاه و بندر در برابر بندر
هلند رسما وضعیت کمبود آب اعلام کرد