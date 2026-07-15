باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش خبرگزاری رویترز، خبرگزاری کان رژیم تروریستی اسرائیل روز چهارشنبه گزارش داد که این رژیم در پی اعتراض آمریکا، تصمیم خود مبنی بر جلوگیری از فرود هواپیما‌های سوخت‌رسانی آمریکایی بیشتر در فرودگاه بن گوریون را لغو کرده است.

این خبرگزاری اعلام کرد که مقامات صهیونیستی با وجود دستورالعمل‌های قبلی میری رگو، وزیر حمل و نقل رژیم تروریستی اسرائیل که خواستار کاهش حضور این هواپیما‌ها در فرودگاه در پاسخ به درخواست‌های مدیریت فرودگاه بن گوریون شده بود، درخواست آمریکا را پذیرفتند.

رگو روز سه‌شنبه تایید کرد که هواپیما‌های سوخت‌رسانی آمریکایی همچنان در اراضی اشغالی فرود خواهند آمد، اما توضیح داد که تعداد هواپیما‌های پارک شده در فرودگاه بن گوریون به تعداد توافق شده با طرف آمریکایی کاهش می‌یابد، در حالی که سایر هواپیما‌ها با هماهنگی وزارت جنگ به پایگاه‌های ارتش رژیم تروریستی اسرائیل منتقل می‌شوند تا نظم عملیات هوایی و تداوم ترافیک هوانوردی غیرنظامی حفظ شود.

طبق اطلاعات به دست آمده توسط کان، اداره فرودگاه‌های رژیم تروریستی اسرائیل صبح چهارشنبه به واحد‌های کنترل ترافیک هوایی دستورالعمل‌هایی صادر کرد تا به هواپیما‌های سوخت‌رسانی آمریکایی اجازه فرود در فرودگاه بن گوریون را بدهد، اقدامی که با دستورالعمل‌های قبلی وزیر حمل و نقل مغایرت دارد.

منبع: الشروق