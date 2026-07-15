باشگاه خبرنگاران جوان - عباس رجائیفرد با اشاره به هماهنگیهای انجامشده در این زمینه برابر تاکید وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: با توجه به امکانات و ظرفیتهای موجود و به منظور ایجاد آرامش و آسودگی خاطر دانشآموزان و خانوادهها، مقرر شده است که حوزه امتحانی پسران کیش به محل مناسبتر و ایمنتری منتقل شود.
وی افزود: بر اساس تاکید وزارت آموزش و پرورش مبنی بر شناسایی و انتقال حوزههای امتحانات نهایی واقع در مجاورت مراکز حساس و نظامی به مکانهای امنتر، تغییر محل حوزه امتحانی دانشآموزان پسر کیش بررسی و در این زمینه تصمیم لازم اتخاذ شد.
رئیس اداره آموزش و پرورش کیش اظهار کرد: اقدامات اجرایی برای آمادهسازی محل جدید در حال انجام است و به محض نهایی شدن، نشانی حوزه امتحانی جدید از طریق اطلاعیههای رسمی آموزش و پرورش کیش اعلام خواهد شد.
طی چند روز گذشته و با تداوم حملات متجاوزان آمریکایی به کشورمان، دانشآموزان مناطق جنوبی از جمله جزیره کیش، نگرانیهایی را درباره برگزاری امتحانات نهایی مطرح کرده و خواستار برخی جا به جایی در حوزه امتحانی شدند.
حسین صادقی رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش در پی این نگرانی اعلام کرد: «تمام حوزههایی که در مجاورت مراکز حساس یا نظامی قرار داشتند، شناسایی و به مکانهای امنتر همچون حسینیهها و مراکز عمومی منتقل شدند تا محیطی کاملاً ایمن فراهم شود.»
امتحانات نهایی دانشآموزان به علت تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور باید حضوری برگزار شود و به دلیل شرایط کشور، چند بار به تعویق افتاد که در نهایت از ۲۱ تیر آغاز شده و تا ۱۲ مرداد ادامه دارد.
محل حوزه امتحانات نهایی پسران جزیره کیش بنا به تشخیص متولیان امر به مکانی جدید جا به جا خواهد شد و حدود ۲۰۰ دانش آموز این حوزه، در فضای روانی و محیطی امنتری امتحان خواهند داد.
منبع ایرنا