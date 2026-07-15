فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری فردی خبر داد که در پی مشاجره خانوادگی، همسر خود را به قتل رسانده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در روز بیستم و دوم تیرماه در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از محله‌های شیراز، بررسی موضوع سریعا در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران کلانتری ۱۳ عباسیه در بررسی اولیه و تحقیق از اهالی محل مطلع شدند که زن ۴۵ ساله با همسر ۳۵ ساله خود درگیر شده و با سلاح سرد او را به قتل می‌رساند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: ماموران بلافاصله با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی قاتل شدند و او را در محل حادثه دستگیر کردند.

سرهنگ زراعتیان اضافه کرد: قاتل علت و انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرد و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

او گفت: شهروندان همواره باید آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرند و با مراجعه به مراکز مشاوره فعال و دارای مجوز، مشکلات خود را برطرف کنند تا شاهد حوادث این چنین دلخراش نباشیم.

منبع: پلیس فارس