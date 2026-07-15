باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ سید محمدصادق مدرس ثانوی مدیر درمان تأمین اجتماعی استان یزد در نشست خبری با خبرنگاران همزمان با هفته تامین اجتماعی، با اشاره به جایگاه درمانی یزد در کشور گفت: بیش از ۴۰ درصد مراجعهکنندگان مراکز ملکی استان از سایر استانها، بهویژه مناطق جنوب و جنوب شرق کشور هستند و بخش قابل توجهی از مراجعان درمان ناباروری نیز از خارج استان به یزد مراجعه میکنند.
مدرس ثانوی از حمایتهای ویژه این سازمان از بیماران خاص خبر داد و گفت: سال گذشته بیش از ۲۳ میلیارد تومان برای درمان حدود دو هزار و ۶۸۰ بیمار مبتلا به سرطان، بیماریهای صعبالعلاج و مزمن هزینه شد.
وی ادامه داد: در قالب طرح حفاظت مالی از بیمهشدگان نیز بیش از ۳۴ میلیارد تومان برای کاهش هزینههای بستری بیماران هزینه شده و همچنین بیش از سه هزار و ۸۰۰ زوج نابارور از خدمات حمایتی بهرهمند شدند که ارزش این حمایتها به حدود ۴۲ میلیارد تومان رسید.
مدیر درمان تأمین اجتماعی یزد با اشاره به برنامههای سال جاری خاطرنشان کرد: اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از برنامههای تحولی سازمان است و شهرستان ابرکوه به عنوان نخستین شهرستان استان اجرای این طرح را آغاز کرده است؛ طرحی که با هدف دسترسی عادلانه، مستمر و اثربخش مردم به خدمات سلامت دنبال میشود.
حسن زارع چاهوکی نیز در این نشست خبری گفت: در استان یزد ۳۵۰ هزار بیمهشده اصلی و ۱۱۰ هزار مستمریبگیر تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند که این آمار، یزد را در زمره استانهای پیشرو کشور از نظر پوشش بیمهای قرار داده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان یزد با اشاره به گستره خدمات این سازمان، گفت: تأمین اجتماعی با پوشش بیش از ۴۵ میلیون نفر در کشور، بزرگترین سازمان بیمهگر محسوب میشود و در استان یزد نیز ۸۴ درصد جمعیت تحت پوشش این سازمان قرار دارند.
وی با بیان اینکه تعداد مستمریبگیران این سازمان در کشور از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فراتر رفته است، افزود: تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ ماهانه حدود ۱۴۰ همت مستمری در کشور پرداخت میکند که سهم استان یزد با ۱۱۰ هزار مستمریبگیر، ماهانه حدود ۳.۲ همت است.
مدیرکل تأمین اجتماعی یزد با اشاره به وضعیت مطالبات و بدهیها گفت: تا پایان خردادماه امسال، مجموع بدهی کارفرمایان استان به این سازمان به ۱۸ همت رسیده که از این میزان، ۵.۵ همت قطعی شده است. این در حالی است که مطالبات حوزه درمان تأمین اجتماعی از بیمارستانها و دانشگاه علوم پزشکی استان حدود دو همت است.
زارع چاهوکی درباره افزایش حقوق بازنشستگان نیز اظهار کرد: امسال بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقلبگیران افزایش ۶۰ درصدی مستمری را تجربه کردند و مستمری سایر سطوح نیز ۴۵ درصد بهعلاوه مبلغ ثابت ۱۰۵ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متناسبسازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه سهساله در حال اجراست.
وی افزود: به محض تأمین منابع مالی، مابهالتفاوت افزایش مستمریها نیز به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.
مدیرکل تأمین اجتماعی یزد با اشاره به پرداخت تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت سازمان گفت: سال گذشته ۳۷۳ میلیارد تومان بابت تعهدات کوتاهمدت از جمله کمکهزینه ازدواج، غرامت دستمزد ایام بیماری و سایر حمایتها پرداخت شد. همچنین میزان پرداخت مستمری بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۵ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان رسید.
وی ادامه داد: هزینههای درمانی سازمان در سال گذشته حدود ۹ هزار میلیارد تومان بود و تنها در سهماهه نخست امسال نیز ۴۱۸ میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری پرداخت شده است.
زارع چاهوکی با اشاره به تأثیر جنگ ۱۲ روزه بر بازار کار استان اظهار کرد: تا پایان اسفندماه سال گذشته چهار هزار و ۴۴۵ نفر مقرریبگیر بیمه بیکاری بودند، اما در سه ماه نخست امسال، حدود دو هزار نفر دیگر نیز به دلیل توقف یا کاهش فعالیت برخی واحدهای تولیدی به جمع مقرریبگیران اضافه شدند. البته بخشی از این افراد با ازسرگیری فعالیت کارگاهها دوباره به کار بازگشتهاند و در پایان خردادماه شمار مقرریبگیران بیمه بیکاری استان به حدود چهار هزار و ۴۶۴ نفر رسیده است.
رشد ۲۵ درصدی خدمات دندانپزشکی تأمین اجتماعی در یزد
در ادامه نشست، سید محمدصادق مدرس ثانوی مدیر درمان تأمین اجتماعی استان یزد از رشد شاخصهای درمانی در مراکز ملکی این سازمان طی سال گذشته خبر داد و گفت: خدمات دندانپزشکی با رشد ۲۵ درصدی، بیشترین افزایش را در میان خدمات درمانی به ثبت رسانده است.
مدرس ثانوی با اشاره به عملکرد مراکز درمانی تأمین اجتماعی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۵ هزار بیمار در بیمارستان شهدای کارگر یزد بستری شدند و بیش از ۱۸ هزار عمل جراحی در این مرکز انجام گرفت.
وی افزود: بیمارستان شهدای کارگر به عنوان تنها بیمارستان استان موفق به کسب رتبه یک برتر اعتباربخشی شده و این جایگاه را در میان مراکز درمانی استان حفظ کرده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی یزد با بیان اینکه خدمات درمان مستقیم از طریق ۳۳۰ پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک و همچنین بیش از هزار و ۲۸۰ نیروی درمانی و پشتیبانی ارائه میشود، گفت: بیمارستان شهدای کارگر با ۳۰۸ تخت مصوب و ۲۵۸ تخت فعال، ضریب اشغال تختی بیش از ۸۰ درصد دارد و میزان رضایتمندی بیماران بستری نیز به بیش از ۸۶ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: با وجود محدودیتهای موجود در تأمین تجهیزات خارجی، سال گذشته با خرید حدود ۵۰۰ میلیون تومان تجهیزات مصرفی خارجی و همراهی خیران، تعداد جراحیهای بزرگ این بیمارستان ۱۲ درصد افزایش یافت.
مدرس ثانوی با اشاره به خدمات سرپایی نیز اظهار کرد: در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار ویزیت و خدمت پزشکی در مراکز ملکی ثبت شد و مجموع مراجعات سرپایی از سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر فراتر رفت که نسبت به سال قبل حدود پنج درصد رشد داشته است.
وی افزود: بیشترین رشد مربوط به خدمات دندانپزشکی با ۲۵ درصد افزایش بود و مراجعات به پزشکان متخصص نیز حدود ۱۰ درصد رشد را تجربه کرد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان یزد درباره خدمات درمان غیرمستقیم گفت: این سازمان با بیش از هزار و ۵۷۰ مرکز درمانی، داروخانه، آزمایشگاه، درمانگاه و بیمارستان طرف قرارداد همکاری دارد و در سال گذشته نزدیک به ۱۴ میلیون نسخه سرپایی و خدمات بستری برای حدود ۱۵۰ هزار بیمار ارائه شده است.