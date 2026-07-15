باشگاه خبرنگاران جوان؛ در راستای تقویت زیرساختهای کیفی کشور و تسریع در فرآیندهای نظارتی، تفاهمنامه همکاری سهجانبه میان “اداره کل استاندارد استان تهران” با نمایندگی قاسم فدوی (مدیرکل)، “جامعه ممیزی و بازرسی ایران” با نمایندگی سعید تاجیک (رئیس هیات مدیره) و “انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی” با نمایندگی علی بزرگی (رئیس هیات مدیره) به امضا رسید.
این تفاهمنامه که با هدف ایجاد یک «زنجیره جامع استاندارد و کیفیت» تحت نظارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران منعقد شده است، گامی تعیینکننده در جهت استفاده از ظرفیتهای تخصصی بخشخصوصی برای ارتقای سطح خدمات بازرسی و نمونهبرداری محسوب میشود.
در این تفاهمنامه، جامعه ممیزی و بازرسی ایران با تکیه بر جایگاه تخصصی خود، نقش محوری در اجرای امور غیرحاکمیتی و مدیریت زنجیره کیفیت ایفا خواهد کرد. از جمله محورهای اجرایی این همکاری، مدیریت فرآیند توزیع نمونهها میان آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده و ایجاد بستری برای رسیدگی تخصصی به اعتراضات واحدهای تولیدی است که مستقیماً منجر به شفافیت و افزایش سرعت در فرآیندهای استانداردسازی میشود. ارتقای کیفیت و سرعت خدمات نمونهبرداری، بازرسی و آزمون از مهمترین اهداف این تفاهمنامه است.
همچنین، این همکاری با هدف حمایت از حقوق شرکتهای بازرسی و آزمایشگاهها و پیگیری مطالبات آنها از دریافتکنندگان خدمات، بستری امن و حرفهای برای توسعه کسبوکارهای حوزه بازرسی و آزمایشگاه فراهم میآورد. این اقدام نشاندهنده اعتماد نهادهای حاکمیتی به توانمندی و تخصص بخشخصوصی ذیل تشکلهای «جامعه ممیزی و بازرسی ایران» و “انجمن آزمایشگاههای همکار “در هدایت مسیر کیفیت در کشور است.
از دیگر اهداف انعقاد این تفاهمنامه میتوان به مشارکت طرفین در کنترل و نظارت بر بازار ، توسعه دانش و ارتقای استانداردهای ملی، بهبود و اصلاح فرآیندهای بازرسی و نمونهبرداری و آزمون و مشارکت در برگزاری همایشها، رویدادها و دورههای آموزشی اشاره کرد.