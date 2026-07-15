در راستای تقویت زیرساخت‌های کیفی کشور و تسریع در فرآیند‌های نظارتی، تفاهم‌نامه همکاری برداشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ در راستای تقویت زیرساخت‌های کیفی کشور و تسریع در فرآیندهای نظارتی، تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه میان “اداره کل استاندارد استان تهران” با نمایندگی قاسم فدوی (مدیرکل)، “جامعه ممیزی و بازرسی ایران” با نمایندگی سعید تاجیک (رئیس هیات مدیره) و “انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی” با نمایندگی علی بزرگی (رئیس هیات مدیره)  به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه که با هدف ایجاد یک «زنجیره جامع استاندارد و کیفیت» تحت نظارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران منعقد شده است، گامی تعیین‌کننده در جهت استفاده از ظرفیت‌های تخصصی بخش‌خصوصی برای ارتقای سطح خدمات بازرسی و نمونه‌برداری محسوب می‌شود.

در این تفاهم‌نامه، جامعه ممیزی و بازرسی ایران با تکیه بر جایگاه تخصصی خود، نقش محوری در اجرای امور غیرحاکمیتی و مدیریت زنجیره کیفیت ایفا خواهد کرد. از جمله محورهای اجرایی این همکاری، مدیریت فرآیند توزیع نمونه‌ها میان آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده و ایجاد بستری برای رسیدگی تخصصی به اعتراضات واحدهای تولیدی است که مستقیماً منجر به شفافیت و افزایش سرعت در فرآیندهای استانداردسازی می‌شود. ارتقای کیفیت و سرعت خدمات نمونه‌برداری، بازرسی و آزمون از مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه است.

همچنین، این همکاری با هدف حمایت از حقوق شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌ها و پیگیری مطالبات آن‌ها از دریافت‌کنندگان خدمات، بستری امن و حرف‌های برای توسعه کسب‌وکارهای حوزه بازرسی و آزمایشگاه فراهم می‌آورد. این اقدام نشان‌دهنده اعتماد نهادهای حاکمیتی به توانمندی و تخصص بخش‌خصوصی ذیل تشکل‌های «جامعه ممیزی و بازرسی ایران» و “انجمن آزمایشگاه‌های همکار “در هدایت مسیر کیفیت در کشور است.

از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم‌نامه می‌توان به مشارکت طرفین در کنترل و نظارت بر بازار ، توسعه دانش و ارتقای استانداردهای ملی، بهبود و اصلاح فرآیندهای بازرسی و نمونه‌برداری و آزمون و مشارکت در برگزاری همایش‌ها، رویدادها و دوره‌های آموزشی اشاره کرد.

 

 

برچسب ها: استاندارد ، کیفیت
خبرهای مرتبط
جایگزینی مقررات فنی به جای استاندارد‌های اجباری
افزایش سرعت و تسهیل فرآیند‌های تجاری در منطقه آزاد چابهار
تکلیف شرکت‌ها برای مشارکت بخش خصوصی و برنامه یک میلیون متر حفاری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزارت نیرو: مردم برای کمک به تامین پایدار برق استان‌های جنوبی، مصرف را مدیریت کنند
اتوبوس تهران _کربلا ۴میلیون و۲۳۵هزار تومان
خبر افزایش صادرات برق به پاکستان جعلی است
بازسازی مسیر ریلی آسیب‌دیده در جنوب کشور آغاز شد
مناطق جنوبی و آسیب دیده در جنگ در اولویت تأمین برق قرار دارند
سامانه‌های نوین آبیاری راهبرد کلیدی کشاورزی در برابر بحران آب
مصرف ماهانه ۲۲۰ هزار تن شکر در کشور/ مشکلی در تامین شکر نداریم
سازمان راهداری: همه محور‌های مواصلاتی کشور باز است
آمادگی ۱۲۰۰ تیم عملیاتی برای مهار سریع آتش سوزی احتمالی در عرصه های منابع طبیعی
نرخ بلیت برای تمامی پایانه‌های مرزی اربعین ابلاغ شد/ برخورد با دریافت هرگونه وجه خارج از نرخ‌های مصوب
آخرین اخبار
رکود ساخت‌وساز مانع جهش قیمت مصالح ساختمانی شد
لزوم رفع چالش‌های اکتشاف و تربیت نیروی انسانی متخصص برای آینده معدن کشور
نرخ بلیت برای تمامی پایانه‌های مرزی اربعین ابلاغ شد/ برخورد با دریافت هرگونه وجه خارج از نرخ‌های مصوب
آمادگی ۱۲۰۰ تیم عملیاتی برای مهار سریع آتش سوزی احتمالی در عرصه های منابع طبیعی
سازمان راهداری: همه محور‌های مواصلاتی کشور باز است
بازسازی مسیر ریلی آسیب‌دیده در جنوب کشور آغاز شد
اتوبوس تهران _کربلا ۴میلیون و۲۳۵هزار تومان
وزارت نیرو: مردم برای کمک به تامین پایدار برق استان‌های جنوبی، مصرف را مدیریت کنند
مصرف ماهانه ۲۲۰ هزار تن شکر در کشور/ مشکلی در تامین شکر نداریم
سامانه‌های نوین آبیاری راهبرد کلیدی کشاورزی در برابر بحران آب
خبر افزایش صادرات برق به پاکستان جعلی است
مناطق جنوبی و آسیب دیده در جنگ در اولویت تأمین برق قرار دارند
تلاش بی‌وقفه کارکنان صنعت برق برای بازگرداندن پایداری شبکه در مناطق جنوبی کشور باقوت ادامه دارد
تفاهم‌نامه همکاری استانداردسازی میان کشور‌های عضو بریکس امضا شد
تا ۵ روز آینده هوا در بسیاری از مناطق کشور آفتابی است
ترافیک سنگین در چالوس، فیروزکوه و آزادراه تهران ـ کرج
افزایش دسترسی هوایی در کشور/ ۱۳ مسیر جدید به شبکه پروازی اضافه شد
توسعه همکاری‌های فنی بریکس؛ از هوش مصنوعی تا اقتصاد سبز
توسعه همکاری‌های ایران و تاجیکستان در دستور کار
سهم قابل توجه موتورسیکلت و ناوگان لجستیک شهری در مصرف سوخت
حمله به پالایشگاه لاوان/ تولید روزانه ۱.۵ میلیون لیتر بنزین کاهش یافت
چگونه بهترین مبلمان ویلایی را انتخاب کنیم؟
سایپا قیمت محصولات خود را ۲۱ درصد افزایش داد