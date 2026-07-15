باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور،با اشاره به اجرای پویش ملی «نذر نور» اظهار کرد: این پویش همزمان با آیین تاریخی و باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده مکرم ایشان و در امتداد حرکت عظیم مردمی برای عرض ارادت به ساحت ایشان شکل گرفته است؛ حرکتی که جلوه‌ای از محبت و همراهی مردم با ارزش‌های انقلاب اسلامی و مسیر معنویت و خدمت است.

وی افزود: در ادامه این حرکت مردمی، پویش ملی «نذر نور» با هدف اهدای مصحف شریف قرآن کریم به مناطق کم‌برخوردار روستایی و عشایری کشور راه‌اندازی شده است تا مردم عزیز بتوانند به نیابت از رهبر شهید انقلاب اسلامی، در ترویج فرهنگ قرآنی و رساندن نور کلام الهی به نقاط مختلف کشور مشارکت کنند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: متأسفانه هنوز برخی از مناطق روستایی و عشایری کشور از دسترسی به مصحف شریف و بهره‌مندی از کلام نورانی قرآن کریم بی‌نصیب هستند و این پویش فرصتی فراهم می‌کند تا با مشارکت مردم، زمینه رفع این نیاز فرهنگی و معنوی در این مناطق فراهم شود.

حجت‌الاسلام ملانوری تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های پویش ملی «نذر نور» این است که مردم می‌توانند محل اهدای قرآن کریم را خودشان انتخاب کنند و نذرکنندگان این امکان را دارند که با انتخاب مناطق روستایی و عشایری نیازمند، در رساندن این هدیه ارزشمند به مساجد و مردم این مناطق سهیم باشند.

وی خاطرنشان کرد: مسجد در روستا‌ها و مناطق عشایری همواره محور فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی بوده است و اهدای قرآن کریم به این مناطق، اقدامی ماندگار برای تقویت انس مردم با معارف الهی و حمایت از جریان فرهنگی مسجد‌محور به شمار می‌رود.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با دعوت از عموم مردم برای پیوستن به این پویش گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی agha.nazrnoor.ir در این حرکت نورانی مشارکت کرده و به نیابت از شهید انقلاب اسلامی، سهمی در گسترش فرهنگ قرآنی و اهدای مصحف شریف به مناطق کم‌برخوردار روستایی و عشایری داشته باشند.