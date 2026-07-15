مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای به همت اصناف و بازاریان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای از سوی اتاق اصناف تهران امروز در مسجد امام خمینی بازار بزرگ تهران برگزار شد.

مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای از سوی اتاق اصناف تهران با همکاری بسیج اصناف و هیات امنای بازار تهران امروز در مسجد امام خمینی بازار بزرگ تهران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران به همراه روسای اتحادیه های صنفی، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، هیات امنای بازار بزرگ تهران، رئیس بسیج اصناف و جمعی از اصناف و بازاریان برگزار شد حاضران با نوحه ‎سرایی و سوگواری یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشتند.

سوگواران ضمن تاکید بر ایستادگی و پایداری بر راه رهبر شهید و شهدای وطن با آرمان ‎های قائد شهید تجدید میثاق کردند.

برچسب ها: اصناف ، رهبر شهید انقلاب
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