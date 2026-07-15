رئیس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی از کشف فرار مالیاتی ۲۱ تبعه فاقد پرونده در سیستان و بلوچستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدرضا احمدی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از کشف فرار مالیاتی در سیستان و بلوچستان خبر داد و اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت اقتصادی پنهان تعدادی از اتباع غیر ایرانی در محدوده سیستان و بلوچستان و در چارچوب اقدامات کنترلی، شناسایی ۲۱ نفر از اتباع فاقد پرونده دارای فرار مالیاتی در دستورکار قرار گرفت.

وی افزود: متعاقب رسیدگی‌های مالیاتی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی اشخاص مذکور در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، اوراق تشخیص و مطالبه مالیاتی صادر که بر اساس نتایج حاصل از رسیدگی مالیاتی، سرجمع بدهی افراد یاد شده در منابع موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال تعیین شد.

منبع: تسنیم

برچسب ها: فرار مالیاتی ، سازمان امور مالیاتی
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