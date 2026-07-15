باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -مجلس بزرگداشت شهادت مظلومانه قائد عظیم‌الشأن، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره)، با حضور نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید، استاندار قم، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، جمعی از علما، مسئولان، اساتید، طلاب و اقشار مختلف مردم، به همت آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در مسجد مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

آیت‌الله نجم‌الدین طبسی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در این مراسم با استناد به روایتی از تفسیر امام حسن عسکری(ع)، اظهار داشت: در دوران غیبت، اگر عالمانی با ویژگی‌های الهی و شایسته حضور نداشته باشند که مردم را به سوی خدا و امام عصر(عج) هدایت کنند و با همه وجود از دین، شریعت و مکتب اهل‌بیت(ع) دفاع نمایند، جامعه اسلامی در برابر هجمه‌های فکری و اعتقادی آسیب‌پذیر خواهد شد.

اوافزود: عالم دینی در عصر غیبت تنها وظیفه دعوت و هدایت مردم را بر عهده ندارد، بلکه باید از اعتقادات مؤمنان در برابر توطئه‌ها و شبهات نیز پاسداری کند و همچون سکاندار کشتی، جامعه را از امواج فتنه و انحراف عبور دهد.

هجمه‌های رسانه‌ای دشمن , وظیفه سنگین عالم ربانی در دفاع از باورها

آیت‌الله طبسی با اشاره به هجمه‌های گسترده دشمنان علیه باورهای دینی، تصریح کرد: امروز دشمنان اسلام با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای، فضای مجازی و شبکه‌های تبلیغاتی درصدد انحراف افکار و تضعیف اعتقادات مردم هستند و عالم ربانی وظیفه دارد با حضور در میدان، از جامعه اسلامی در برابر این جریان‌ها دفاع کند.

شهید آیت‌الله خامنه‌ای، روشن‌ترین مصداق عالم ربانی در روزگار ما

او با بیان اینکه علمای دین همواره نقش بی‌بدیلی در حفظ مکتب اهل‌بیت(ع) ایفا کرده‌اند، گفت: همه مراجع عظام تقلید در طول تاریخ خدمات بزرگی به اسلام و تشیع داشته‌اند، اما به باور من، شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای یکی از روشن‌ترین مصادیق این روایت در روزگار ما بود؛ شخصیتی که همه ویژگی‌های عالم ربانی را در خود جمع کرده و عمر خود را در راه دفاع از اسلام، انقلاب و مکتب اهل‌بیت(ع) صرف کرد.

تدابیر راهبردی رهبر شهید ضامن اقتدار و بازدارندگی ایران اسلامی است

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به نقش راهبردی رهبر شهید انقلاب در تقویت اقتدار کشور اظهار داشت: اگر تدابیر، هدایت‌ها و تأکیدهای مستمر ایشان بر تقویت توان دفاعی کشور نبود، امروز معلوم نبود ایران اسلامی در چه شرایطی قرار داشت. ایشان با آینده‌نگری و دوراندیشی، کشور را در مسیر اقتدار و بازدارندگی قرار دادند و اجازه ندادند جمهوری اسلامی در برابر دشمنان دچار ضعف شود.

غیرت دینی و حساسیت بی‌نظیر نسبت به حفظ معارف اسلامی

او همچنین غیرت دینی و حساسیت شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نسبت به حفظ معارف و اعتقادات اسلامی را از ویژگی‌های برجسته ایشان برشمرد و گفت: ایشان نسبت به هرگونه تلاش برای تخریب مبانی اعتقادی و تضعیف مذهب حساسیت ویژه‌ای داشتند و همواره از آثار علمی و پژوهش‌هایی که در دفاع از معارف اهل‌بیت(ع) نگاشته می‌شد، حمایت و پشتیبانی می‌کردند.

اشراف علمی کم‌نظیر رهبر شهید از عمق مطالعات حکایت داشت

آیت‌الله طبسی با بیان خاطراتی از دیدارهای خود با رهبر شهید انقلاب، به اهتمام علمی و مطالعات گسترده ایشان اشاره کرد و افزود: ایشان آثار علمی را با دقت مطالعه می‌کردند و درباره مباحث مختلف تاریخی، اعتقادی و فقهی اشراف و تسلط کم‌نظیری داشتند و گفت‌وگوهای ایشان با پژوهشگران، نشان‌دهنده عمق مطالعات و توجه ویژه به مباحث علمی بود.

ترویج فرهنگ قرآن و معارف اهل‌بیت(ع)،میراث ماندگار رهبر شهید است

او حفظ و ترویج فرهنگ قرآن و معارف اهل‌بیت(ع) را از دیگر خدمات ماندگار شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای برشمرد و اظهار داشت: گسترش نهضت حفظ قرآن کریم، توجه به نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و احیای فرهنگ اهل‌بیت(ع) از برکات مدیریت و هدایت این سید بزرگوار بود و آثار آن امروز در داخل و خارج از کشور به خوبی مشاهده می‌شود.

قدردانی حوزه‌های علمیه و ملت ایران از مجاهدت‌های رهبر شهید

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان تأکید کرد: خدمات علمی، فرهنگی، اعتقادی و راهبردی شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای برای اسلام، انقلاب و جهان تشیع ماندگار خواهد بود و حوزه‌های علمیه و ملت ایران همواره قدردان مجاهدت‌های این شخصیت بزرگ خواهند بود.