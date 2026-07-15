نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم‌زمان با ازسرگیری پرونده‌های فساد خود در دادگاه حاضر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز (چهارشنبه) هم‌زمان با ازسرگیری رسیدگی به پرونده طولانی‌مدت فساد خود، در دادگاه منطقه‌ای بیت‌المقدس حاضر شد.

به گزارش روزنامه عبری معاریو، جلسه روز چهارشنبه با شهادت زئیو الکین، وزیر کابینه همراه بود. نام او چندین بار در کیفرخواست مربوط به پرونده کلاهبرداری و سوء استفاده نتانیاهو از اعتماد عمومی آمده است.

قرار است جلسات دادگاه تا ۲۰ ژوئیه (۲۹ تیر) ادامه داشته باشد و پس از آن، سیستم قضایی وارد دوره تعطیلات تابستانی خواهد شد. به نوشته معاریو، رسیدگی به این پرونده در اوایل سپتامبر (شهریور) از سر گرفته می‌شود. 

نتانیاهو در سه پرونده جداگانه فساد، با اتهام‌های رشوه‌خواری، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی روبه‌رو است. 

محاکمه نتانیاهو از سال ۲۰۲۰ آغاز شده، اما از سال ۲۰۲۳ و همزمان با آغاز جنگ علیه غزه، وکلای او بار‌ها به بهانه درگیر شدن او با جنگ و مشکلات امنیتی، جلسات دادگاه را به تعویق انداخته‌اند و رسیدگی به پرونده او بسیار زمان‌بر شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، پرونده فساد ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
خبرا از کجا درآوردین؟؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ما نباید فرصت را از دست دهیم هنوز در جنگ هستیم و احتمالا اسرائیل از نظر پدافندی ضعیف شده و اروپایی‌ها هم با توجه به وحشت از عواقب تسلیح اسرائیل نسبت به گذشته محتاط‌تر شدن
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
فیلم جدید
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
باز هم فریبه
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
4تا سیگار برگ و بطری شامپاین هم شد فساد آخه
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ان شاء الله در انتها به دار آویخته شوی
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۹:۳۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
سلام
اسراییل رو بزنیم . خیلی ضعیفه که در جنگ شرکت نکرده چون نقطه ضعفه امریکا میشه . و امریکا اونجا رو کرده پایگاه امنه خودش . زدن اسراییل به امریکا فشار زیادی میاره .بعدش کدوم مسئول گفته اسراییل رو نزنیم ؟
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
طبق آخرین شنیده ها او در اسرائیل به اعدام محکوم شده است
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
برای هزارمین بار.
۰
۱
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