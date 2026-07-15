باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز (چهارشنبه) هم‌زمان با ازسرگیری رسیدگی به پرونده طولانی‌مدت فساد خود، در دادگاه منطقه‌ای بیت‌المقدس حاضر شد.

به گزارش روزنامه عبری معاریو، جلسه روز چهارشنبه با شهادت زئیو الکین، وزیر کابینه همراه بود. نام او چندین بار در کیفرخواست مربوط به پرونده کلاهبرداری و سوء استفاده نتانیاهو از اعتماد عمومی آمده است.

قرار است جلسات دادگاه تا ۲۰ ژوئیه (۲۹ تیر) ادامه داشته باشد و پس از آن، سیستم قضایی وارد دوره تعطیلات تابستانی خواهد شد. به نوشته معاریو، رسیدگی به این پرونده در اوایل سپتامبر (شهریور) از سر گرفته می‌شود.

نتانیاهو در سه پرونده جداگانه فساد، با اتهام‌های رشوه‌خواری، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی روبه‌رو است.

محاکمه نتانیاهو از سال ۲۰۲۰ آغاز شده، اما از سال ۲۰۲۳ و همزمان با آغاز جنگ علیه غزه، وکلای او بار‌ها به بهانه درگیر شدن او با جنگ و مشکلات امنیتی، جلسات دادگاه را به تعویق انداخته‌اند و رسیدگی به پرونده او بسیار زمان‌بر شده است.

منبع: آناتولی