باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ نشست شورای راهبری تحول اداری استان یزد به ریاست استاندار و با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار با محوریت تشریح طرح ملی اصلاح نظام اداری (مانا) برگزار شد.
محمدعلی شاهحسینی معاون استاندار یزد در این نشست با اشاره به اهمیت متناسبسازی نظام پرداختها اظهار داشت: یکی از دغدغههای مهم در مسیر تحول اداری و اصلاح ساختارها، ضرورت بهبود سطح حقوق و دستمزد کارکنان دولت است که نیازمند توجه ویژه و بازنگری از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور است.
وی با اشاره به برنامههای دولت در زمینه اصلاح ساختارها عنوان کرد: تناسب نداشتن میزان دریافتی با حجم مسئولیتها، از جمله در مشاغلی مانند پزشکان (در مراکزی همچون پزشکی قانونی)، یا فرمانداران که گستره وسیعی از وظایف را بر عهده دارند، نشاندهنده لزوم ارتقا و اصلاح نظام هماهنگ پرداخت است.
وی با اشاره به دغدغههای معیشتی موجود در بخشهای مختلف از جمله کادر درمان افزود: یکی از پیامدهای این عدم تناسب در نظام حقوق و دستمزد، کاهش رغبت نخبگان برای حضور در بدنه دستگاههای دولتی است؛ به گونهای که در سهمیههای استخدامی اخیر نخبگان، استقبال مورد انتظار و مطلوب صورت نگرفته است.