باشگاه خبرنگاران جوان - اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره جزیره خارک بار دیگر نام این جزیره کوچک، اما بسیار مهم را در صدر اخبار قرار داد. ترامپ مدعی شد که در گذشته دستور حمله به اهداف مختلفی را صادر کرده، اما تأکید کرده بود که جزیره خارک هدف قرار نگیرد، زیرا به گفته او، آسیب به این جزیره میتواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد. مطرح شدن چندباره نام خارک از سوی رئیسجمهور آمریکا نشان میدهد که این جزیره تنها یک نقطه جغرافیایی در خلیج فارس نیست، بلکه یکی از مهمترین زیرساختهای انرژی ایران و منطقه به شمار میرود.
جزیره خارک در شمال خلیج فارس و در نزدیکی سواحل استان بوشهر قرار دارد. این جزیره با وجود وسعت محدود، طی چند دهه گذشته به مهمترین پایانه صادرات نفت خام ایران تبدیل شده است. بخش عمده نفت تولیدشده در میدانهای نفتی جنوب کشور از طریق خطوط لوله به خارک منتقل میشود و پس از ذخیرهسازی در مخازن عظیم نفتی، توسط نفتکشهای غولپیکر راهی بازارهای بینالمللی میشود.
مهمترین ویژگی خارک، نقش آن در صنعت نفت است. در این جزیره بزرگترین پایانه صادرات نفت ایران قرار دارد؛ پایانهای که بخش عمده نفت خام کشور از طریق آن بارگیری و با نفتکشها به بازارهای جهانی صادر میشود. در این پایانه امکان پهلوگیری همزمان چند نفتکش بزرگ وجود دارد و ظرفیت ذخیرهسازی میلیونها بشکه نفت فراهم شده است. در واقع خارک را میتوان شریان اصلی صادرات نفت ایران دانست.
به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان انرژی از خارک به عنوان «قلب صادرات نفت ایران» یاد میکنند؛ چرا که هرگونه اختلال در فعالیت این پایانه میتواند روند صادرات نفت ایران را با مشکل جدی مواجه کند.
جزیره خارک اگرچه از نظر مساحت کوچک است، اما به دلیل تمرکز تأسیسات نفتی، نقش کلیدی در صادرات نفت ایران و موقعیت راهبردی در خلیج فارس، یکی از مهمترین نقاط اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور به شمار میرود.
اهمیت خارک تنها به اقتصاد ایران محدود نمیشود. بازار جهانی نفت بازاری بهشدت وابسته به عرضه و تقاضاست و هرگونه کاهش ناگهانی در عرضه نفت، حتی اگر مربوط به یک کشور باشد، میتواند موجب افزایش قیمتها و نوسانات بازار شود. ایران یکی از تولیدکنندگان مهم نفت جهان است و هرگونه محدودیت در صادرات این کشور میتواند بر تعادل بازار جهانی اثر بگذارد.
البته میزان این تأثیر به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله سطح ذخایر نفت کشورهای مصرفکننده، میزان تولید سایر صادرکنندگان، ظرفیت مازاد اعضای اوپک و شرایط سیاسی و اقتصادی جهان؛ بنابراین نمیتوان گفت که هر اختلالی در خارک الزاماً باعث بحران جهانی خواهد شد، اما بدون تردید یکی از عواملی است که معاملهگران و فعالان بازار انرژی به دقت آن را دنبال میکنند.
جزیره خارک علاوه بر نقش صادراتی، از منظر لجستیکی نیز اهمیت فراوانی دارد. در این جزیره دهها مخزن ذخیره نفت، اسکلههای تخصصی بارگیری، تأسیسات دریایی و زیرساختهای پیشرفتهای ایجاد شده که امکان بارگیری نفتکشهای بسیار بزرگ (VLCC) را فراهم میکند. این ظرفیت باعث شده خارک در زنجیره تأمین انرژی ایران جایگاهی بیبدیل داشته باشد.
در صورت از مدار خارج شدن این زیرساخت، انتقال حجم عظیمی از نفت صادراتی ایران به پایانههای دیگر به سرعت امکانپذیر نیست و همین مسئله اهمیت راهبردی خارک را دوچندان کرده است.
تاریخ نیز نشان داده که خارک همواره یکی از حساسترین نقاط راهبردی ایران بوده است. در دوران جنگ ایران و عراق، این جزیره بارها هدف حملات هوایی و موشکی قرار گرفت، زیرا طرف مقابل به خوبی میدانست که صادرات نفت، اصلیترین منبع درآمد ارزی ایران است. با وجود خسارتهای فراوان، عملیات بازسازی و تداوم صادرات نفت در آن دوران، نقش مهمی در حفظ جریان درآمدهای کشور ایفا کرد.
در سالهای اخیر نیز با افزایش تنشهای منطقهای، اهمیت خارک بیش از گذشته مورد توجه تحلیل گران قرار گرفته است. بسیاری از مؤسسات بینالمللی انرژی معتقدند که امنیت تأسیسات نفتی در خلیج فارس، یکی از عوامل تعیینکننده ثبات بازار جهانی نفت است. زیرا بخش بزرگی از نفت جهان از این منطقه تولید یا از مسیرهای دریایی آن عبور میکند.
در چنین شرایطی، اظهارات ترامپ درباره جزیره خارک توجه رسانهها را جلب کرد. او مدعی شد که به دلیل نگرانی از پیامدهای اقتصادی، این جزیره را از فهرست اهداف احتمالی خارج کرده بود. این ادعا تاکنون از سوی منابع رسمی مستقل تأیید نشده و بیشتر در حد یک ادعای سیاسی مطرح است، اما خود این سخنان نشان میدهد که حتی در نگاه سیاستمداران آمریکایی نیز خارک نقطهای با اهمیت اقتصادی قابل توجه تلقی میشود.
کارشناسان معتقدند دلیل این نگاه روشن است؛ زیرا اگر صادرات نفت ایران برای مدت طولانی متوقف شود، بخشی از عرضه جهانی کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، اگر تولیدکنندگان دیگر نتوانند این کمبود را جبران کنند، قیمت نفت احتمالاً افزایش یافته و هزینه انرژی در بسیاری از کشورها بالا میرود. این موضوع میتواند بر هزینه حملونقل، صنایع، تولید کالا و حتی نرخ تورم در اقتصادهای مختلف اثر بگذارد.
با این حال، اقتصاد جهانی امروز نسبت به دهههای گذشته انعطاف بیشتری دارد. افزایش تولید نفت در کشورهای مختلف، توسعه ذخایر راهبردی و ظرفیت مازاد برخی تولیدکنندگان باعث شده بازار بتواند بخشی از شوکهای عرضه را مدیریت کند. به همین دلیل، اثر هرگونه اختلال در خارک به شرایط روز بازار بستگی خواهد داشت و نمیتوان یک سناریوی ثابت برای آن در نظر گرفت.
از سوی دیگر، اهمیت خارک تنها به نفت محدود نمیشود. این جزیره نمادی از زیرساختهای انرژی ایران و بخشی از توان صادراتی کشور محسوب میشود. سرمایهگذاری گسترده در مخازن، اسکلهها، خطوط انتقال و تجهیزات بارگیری طی دهههای گذشته باعث شده خارک به یکی از پیشرفتهترین پایانههای نفتی منطقه تبدیل شود.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند امنیت چنین زیرساختهایی برای ثبات اقتصاد منطقه و بازار انرژی اهمیت بالایی دارد. هرگونه تنش نظامی که زیرساختهای انرژی را هدف قرار دهد، میتواند فراتر از مرزهای یک کشور، بر اقتصاد جهانی نیز اثرگذار باشد. به همین دلیل، تأسیسات نفتی خلیج فارس همواره در کانون توجه دولتها، شرکتهای انرژی و بازارهای مالی قرار دارند.
در نهایت، جزیره خارک را میتوان یکی از مهمترین داراییهای راهبردی ایران در حوزه انرژی دانست. این جزیره با وجود وسعت اندک، سهم بزرگی در صادرات نفت کشور دارد و به همین دلیل، نام آن همواره در تحلیلهای اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی دیده میشود.
اظهارات ترامپ نیز بار دیگر این واقعیت را یادآوری کرد که اهمیت خارک فراتر از یک جزیره کوچک است؛ هرچند درباره میزان تأثیر دقیق آن بر اقتصاد جهانی، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد و این تأثیر به شرایط بازار، میزان عرضه نفت و تحولات سیاسی بینالمللی وابسته است. آنچه مسلم است، خارک همچنان یکی از کلیدیترین نقاط در معادلات انرژی ایران و یکی از گرههای مهم بازار جهانی نفت به شمار میرود.