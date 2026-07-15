باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - حسین رسولی در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به سالگرد تأسیس سازمان بهزیستی اظهار کرد: سازمان بهزیستی در سال ۱۳۵۹ با ۱۵ مأموریت و با رویکردی عمدتاً حمایتی و معیشتی برای اقشار نیازمند، زنان، افراد دارای معلولیت و آسیب‌دیدگان اجتماعی تأسیس شد، اما امروز مأموریت‌های این سازمان متنوع‌تر و گسترده‌تر شده و از حوزه‌های حمایتی تا پیشگیری، توانمندسازی، مشارکت‌های مردمی و کاهش آسیب‌های اجتماعی را دربر می‌گیرد.

وی افزود: رویکرد سازمان بهزیستی در سال‌های اخیر از سیاست‌های صرفاً حمایتی، یارانه‌ای و مستمری‌محور به سمت سیاست‌های توانمندسازانه، خانواده‌محور، مشارکت‌پذیر و پیشگیرانه تغییر کرده است، به طوری که تلاش می‌شود به جای مداخله پس از وقوع آسیب، با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه از بروز مشکلات و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود.

مدیرکل بهزیستی کردستان با بیان اینکه مسکن یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش است، گفت: در حال حاضر ۴۴۵ واحد مسکونی در سطح استان در دستور کار قرار دارد که ۵۴ واحد آن در مرحله اجراست و ۱۲۴ واحد نیز از طریق تسهیلات بانکی در حال پیگیری است.

رسولی ادامه داد: همچنین ۱۸۷ خانوار تحت پوشش بهزیستی کردستان هدف‌گذاری شده‌اند تا تا پایان سال از نعمت مسکن بهره‌مند شوند که تحقق این برنامه نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌های مرتبط و تأمین واحدهای قابل واگذاری به مددجویان است.

وی با اشاره به سایر حمایت‌های حوزه مسکن افزود: معافیت از عوارض شهرداری و دهیاری، بهره‌مندی از معافیت‌های آب، برق و گاز و نیز استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی و بانکی از جمله اقداماتی است که برای کمک به خانه‌دار شدن جامعه هدف دنبال می‌شود.

مدیرکل بهزیستی کردستان در ادامه با اشاره به افزایش حمایت‌های معیشتی گفت: امسال مستمری مددجویان بهزیستی ۵۰ درصد افزایش یافته است، به طوری که مستمری خانوار یک نفره ۲ میلیون تومان، خانوار ۲ نفره ۲ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان، خانوار ۳ نفره ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، خانوار ۴ نفره ۵ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان و خانوار ۵ نفره و بیشتر نیز به تناسب افزایش یافته است.

رسولی بیان کرد: یارانه مراکز تحت پوشش بهزیستی استان نیز نسبت به سال گذشته بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته که این موضوع در ارتقای کیفیت خدمات و استمرار خدمت‌رسانی به جامعه هدف اثرگذار بوده است.

وی با اشاره به وضعیت خانواده‌های دارای عضو معلول در استان افزود: در حال حاضر ۳۷ هزار و ۲۰۰ خانوار دارای عضو معلول در کردستان شناسایی شده‌اند و بر همین اساس بخش مهمی از خدمات تخصصی، توانبخشی و حمایتی به این خانواده‌ها ارائه می‌شود.

مدیرکل بهزیستی کردستان گفت: سال گذشته ۲۲ میلیارد تومان برای تأمین وسایل کمک‌توانبخشی و سایر نیازهای افراد دارای معلولیت هزینه شده است، چرا که این افراد متناسب با نوع معلولیت خود به خدمات و تجهیزات ویژه نیاز دارند.

رسولی با اشاره به حوزه اشتغال نیز اظهار کرد: در سال گذشته برای بهزیستی کردستان هزار و ۵۰۰ تعهد شغلی تعیین شده بود که از این تعداد، هزار و ۳۹۱ مورد در سامانه رصد اشتغال ثبت و با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأیید شده است.

وی افزود: در راستای توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف، پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی برای افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های نیازمند انجام می‌شود و علاوه بر آن، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و حمایت از کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت را جذب کنند نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بهزیستی کردستان ادامه داد: در حوزه آموزش نیز هزار و ۴۸۰ دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد قرار دارند و کمک‌هزینه تحصیلی و حمایت‌های آموزشی لازم به آنان ارائه می‌شود.

رسولی با اشاره به برنامه‌های پیشگیرانه سازمان گفت: بخش مهمی از مأموریت‌های عام بهزیستی در قالب غربالگری شنوایی، بینایی و مشاوره ژنتیک در شهرها و روستاها اجرا می‌شود و سال گذشته ۵۸ هزار و ۲۶۳ نوزاد در برنامه‌های غربالگری تحت پوشش قرار گرفتند.

وی همچنین از اختصاص سه هزار و ۲۶۱ مجوز استخدامی برای افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: ثبت‌نام این افراد از شهریورماه در ۴۵ دستگاه اجرایی برگزار می‌شود تا بخشی از ظرفیت‌های قانونی اشتغال برای جامعه هدف فعال شود.

مدیرکل بهزیستی کردستان با اشاره به نقش مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی اظهار کرد: حدود ۴۰۰ مرکز، مؤسسه، انجمن، مرکز مشاوره و مرکز مثبت زندگی با بهزیستی همکاری دارند و ۸۳ درصد خدمات استان از طریق بخش غیردولتی ارائه می‌شود.

رسولی افزود: در حوزه سلامت اجتماعی نیز هزاران زن سرپرست خانوار از خدمات مستمر و غیرمستمر بهره‌مند هستند و در کنار آن، ۱۴ خانه فرزندان، ۸۲ مرکز مشاوره، چهار مرکز مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و اورژانس اجتماعی در سطح استان فعال است.

وی در پایان گفت: سیاست سازمان بهزیستی حرکت از حمایت صرف به سمت توانمندسازی پایدار است و در این مسیر، مسکن، اشتغال، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، حمایت از افراد دارای معلولیت و تقویت مشارکت‌های مردمی به صورت جدی دنبال می‌شود.