باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فارس طی عملیات‌هایی اقدام به کشف محموله‌های قاچاق و بدون مجوز همچون انبه و مواد مخدر در استان کرد.

کشف تریاک از یک منزل مسکونی

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس از کشف ۹۲ کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک منزل مسکونی در شیراز خبر داد.

سرهنگ بیژن بارسالاری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس اظهار کرد: در جهت طرح برخورد با سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات فنی مطلع شدند فردی در منزل خود در یکی از محله‌های شیراز اقدام به انبار مواد مخدر کرده است که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از هماهنگی قضایی به محل مذکور اعزام شدند و در بازرسی از منزل قاچاقچی، موفق شدند ۹۲ کیلوگرم تریاک را کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس با بیان اینکه در این خصوص یک قاچاقچی دستگیر شد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف مانیتور‌های بدون مجوز در فراشبند

فرمانده انتظامی فراشبند از کشف مانیتور‌های بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی فراشبند اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی شهرستان فراشبند، هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک سواری پژو مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی نسبت به توقف آن اقدام کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو مقادیری کالای قاچاق و بدون مجوز شامل ۶۰ دستگاه مانیتور کشف کردند.

فرمانده انتظامی فراشبند با بیان اینکه راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

کشف کالا‌های قاچاق در بوانات

فرمانده انتظامی بوانات از توقیف اتوبوس حامل کالا‌های قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی بوانات اظهار کرد: در اجرای طرح مبازره با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی هنگام گشت زنی هدفمند به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: با هماهنگی قضایی در بازرسی از خودروی متوقف شده یک دستگاه گیربکس اتومات متعلق به بنز سواری، ۱۶ دستگاه دوربین مداربسته و یک دستگاه موتورسیکلت خارجی قاچاق کشف شد.

سرهنگ ارجمند با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های قاچاق مذکور را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف موتورسیکلت قاچاق در خفر

فرمانده انتظامی خفر از کشف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده فرمانده انتظامی خفر اظهار کرد: در جهت اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد با استفاده کنندگان از موتورسیکلت‌های سنگین بدون مجوز، ماموران انتظامی خفر با انجام اقدامات فنی از نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق در یکی از محلات این شهرستان مطلع شدند.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان، یک دستگاه موتورسیکلت کاوازاکی هزار سی سی قاچاق و بدون مدارک گمرکی را کشف کردند.

سرهنگ رضایی‌زاده با اشاره به اینکه ارزش این موتورسیکلت توسط کارشناسان مربوطه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری سارق اماکن خصوصی در کوه‌چنار

فرمانده انتظامی کوه‌چنار از دستگیری سارق اماکن خصوصی با اعتراف به ۱۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی احسانی فرمانده انتظامی کوه‌چنار بیان کرد: با وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان کوه‌چنار، دستگیری سارق در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران این فرماندهی با انجام اقدامات فنی و تحقیقات پلیسی، یک سارق که دارای سوابق متعدد سرقت بود را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کوه‌چنار با اشاره به اعتراف سارق به ۱۰ فقره سرقت، بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجق قضایی شد.

توقیف خودرو حامل چوب بدون مجوز در فسا

فرمانده انتظامی فسا از توقیف یک دستگاه وانت نیسان و کشف بیش از ۲ تن چوب بدون مجوز خبر داد.

سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی فسا بیان کرد: مأموران انتظامی بخش نوبندگان هنگام پایش محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه نیسان حامل چوب مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو، ۲ تن و ۲۰۰ کیلوگرم چوب بدون هرگونه مجوز قانونی، کشف شد.

این مقام انتظامی به تحویل چوب‌های مکشوفه به اداره منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: یک نفر در این رابطه به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف بیش از ۲ تن انبه قاچاق در سروستان

فرمانده انتظامی سروستان از کشف ۲ تن و ۱۶۰ کیلوگرم انبه قاچاق در بازرسی از وانت نیسان در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هادی جاویدی آزاد فرمانده انتظامی سروستان اظهار کرد: ماموران انتظامی سروستان هنگام اجرای تور ایست و بازرسی در سطح شهرستان به یک دستگاه وانت نیسان حامل بار میوه مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه ماموران ضمن هماهنگی قضایی در بازرسی از آن خودرو ۲ تن و ۱۶۰ کیلوگرم انبه قاچاق کشف کردند، گفت: کارشناسان ارزش میوه‌های مکشوفه را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قانونی شد.

کشف تریاک در زرین‌دشت

فرمانده انتظامی زرین‌دشت از کشف ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک خبر داد.

سرهنگ رحمت‌اله ارجمندی فرمانده انتظامی زرین‌دشت بیان کرد: ماموران این فرماندهی با انجام اقدامات فنی مطلع شدند فردی اقدام به خرید و فروش و توزیع مواد مخدر در سطح شهر می‌کند که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: مأموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند متهم در حالی که هنگام فروش مواد مخدر بود را دستگیر و ۲ کیلوگرم تریاک را نیز از او کشف کنند.

سرهنگ ارجمندی با اشاره به اینکه متهم به مرجع قضایی معرفی شد، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف شکر‌های بدون مجوز در شهرستان خفر

فرمانده انتظامی خفر از توقیف وانت نیسان حامل بیش از ۲ تن شکر خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده فرمانده انتظامی خفر اظهار کرد: در جهت طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، ماموران انتظامی خفر هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو، ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم شکر که بدون هرگونه مجوز حمل و خارج از شبکه رسمی توزیع بود، را کشف کردند.

فرمانده انتظامی خفر با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، تصریح کرد: راننده متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف ماینر‌های قاچاق در سپیدان

فرمانده انتظامی سپیدان گفت: در بازرسی از یک منزل مسکونی، ۵ دستگاه ماینر قاچاق کشف شد.

سرهنگ ذبیح اله رضایی فرمانده انتظامی سپیدان، بیان کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر استخراج ارز دیجیتال در منزلی مسکونی در یکی از محله‌های این شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او با بیان اینکه ماموران در بازرسی از آن منزل، ۵ دستگاه ماینر بدون مجوز را کشف کردند، گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و متهم به مراجع قانونی معرفی شد.

دستگیری سارقان موتورسیکلت در جهرم

فرمانده انتظامی جهرم از دستگیری سارقان موتورسیکلت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور فرمانده انتظامی جهرم بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در سطح حوزه استحفاظی، بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ مطهری قرار گرفت.

او افزود: ماموران کلانتری با انجام بررسی‌های تخصصی، رد پای سارقان حرفه‌ای را شناسایی و با هماهنگی قضایی ۲ نفر را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی جهرم با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه سارقان ۲ دستگاه موتورسیکلت مسروقه اوراقی کشف شد، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی از شهروندان درخواست کرد هیچگاه به بهانه طول نکشیدن کار، موتورسیکلت خود را به صورت روشن ترک نکنند و از رها کردن آن بدون قفل کردن در داخل کوچه‌ها و خیابان‌ها خودداری کنند و همواره به توصیه‌های پلیس توجه جدی داشته باشند.

کشف کالای بدون مجوز در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف ۳ دستگاه خودرو حامل کالای بدون مجوز حمل به ارزش ۱۴ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد، بیان کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام گشت زنی و پایش خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به ۳ دستگاه خودرو سبک مظنون شدند و آن‌ها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران موفق شدند در بازرسی از این خودرو‌ها مقادیری کالای بدون مجوز حمل از جمله ۷ عدد اسپیکر، ۵ دستگاه اسپلیت، پنل کولر، یخچال فریزر و تلویزیون را کشف کنند.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه ارزش کالای کشف شده از سوی کارشناسان ۱۴ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه ۳ نفر پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز از جمله قاچاق و توزیع کالا‌های ممنوعه توسط افراد فرصت طلب و سودجو، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند.

توقیف موتورسیکلت قاچاق میلیاردی در مهر

فرمانده انتظامی شهرستان مهر از کشف یک دستگاه موتورسیکلت خبر داد.

سرهنگ نصراله دهقان فرمانده انتظامی شهرستان مهر اظهار کرد: مأموران پلیس این شهرستان در جهت مقابله با قاچاق کالا و ارز، هنگام اجرای طرح‌های کنترل و نظارت، به یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند.

او افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه موتورسیکلت تریل تی‌تی آر ۲۵۰ سی‌سی بدون مدارک گمرکی شدند که به صورت قاچاق وارد کشور شده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان مهر با اشاره به اینکه ارزش موتورسیکلت مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۶ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

منبع: پلیس فارس