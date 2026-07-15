باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - واتساپ، برنامه پیامرسان مورد استفاده میلیاردها نفر در سراسر جهان، بهروزرسانی جدیدی را منتشر کرد که با وجود تغییر بسیار جزئی، بسیاری را عصبانی کرده است.
این بهروزرسانی که هفته گذشته بدون هیچ اعلام رسمی در نسخه آیفون ظاهر شد، نحوه نمایش حبابهای پیام را تغییر داد.
پیش از این، این حبابها ناگهان روی صفحه نمایش ظاهر میشدند. اکنون، آنها از سمت راست با یک حرکت کشویی و لرزان شروع به کار میکنند.
در حالی که این تغییر ممکن است بیاهمیت به نظر برسد، اما خشم گستردهای را در رسانههای اجتماعی برانگیخت. یکی از کاربران در پلتفرم X نوشت: «حرکت جدید در واتساپ باعث میشود احساس تهوع کنم.» دیگری گفت: «این حرکت مرا دیوانه میکند.» سومی با کنایه اظهار داشت: «زاکربرگ واقعاً سعی کرد ما را گیج کند.»
خبر خوب این است که این حرکت را میتوان به راحتی غیرفعال کرد و حالت قدیمی را به حالت قبل برگرداند. به سادگی برنامه را باز کنید، روی «تنظیمات» در گوشه پایین سمت راست ضربه بزنید، سپس «ظاهر» و سپس «انیمیشنها» را انتخاب کنید و گزینه «پیامها» را خاموش کنید. همین!
شایان ذکر است که چند روز پیش، واتساپ یک ویژگی مهم دیگر را اعلام کرد: امکان چت با استفاده از نام مستعار به جای شماره تلفن. هدف از این ویژگی محافظت از حریم خصوصی شماست، زیرا دیگران برای تماس با شما به شماره شما نیازی ندارند؛ آنها فقط به نام مستعار شما نیاز دارند.
این ویژگی طی چند ماه آینده در سطح جهانی در دسترس خواهد بود و به تدریج در بریتانیا شروع به کار کرده است. با این حال، با وجود ۳ میلیارد کاربر در سراسر جهان، رقابت برای به دست آوردن نام مستعار دلخواه شما میتواند شدید باشد.
رئیس بخش خدمات واتساپ گفت: «ما این ویژگی را برای محافظت از حریم خصوصی طراحی کردهایم. مردم برای اولین تماس با شما باید نام مستعار دقیق شما را بدانند.» و افزود که آنها تصمیم گرفتهاند پیشسفارش نامهای مستعار را باز کنند، زیرا بسیاری از افراد برای به دست آوردن نامهای مورد علاقه خود رقابت خواهند کرد.
منبع: دیلی میل