وزیر خارجه سوریه برای انجام گفت‌و‌گو‌های گسترده با مقام‌های سعودی به ریاض سفر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه امروز (چهارشنبه) برای گفت‌و‌گو با مقام‌های سعودی وارد ریاض شد. خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) این خبر را اعلام کرد.

سانا گزارش داد: «الشیبانی وارد پایتخت عربستان شد تا گفت‌و‌گو‌های گسترده‌ای با شماری از مقام‌های سعودی برگزار کند». 

عربستان از جمله مهم‌ترین حامیان دولت موقت سوریه به ریاست ابومحمد الجولانی به شمار می‌رود.

روابط دو کشور در ماه‌های اخیر شتاب گرفته و این روند با برگزاری نشست‌های دوجانبه و امضای توافق‌نامه‌های همکاری همراه بوده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: وزیر خارجه سوریه ، سوریه ، عربستان
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