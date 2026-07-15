باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوانپاکمنش - دانشی، مدیرکل آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز با اشاره به آغاز فرآیند ثبتنام دانشآموزان برای سال تحصیلی جدید اظهار کرد: به منظور تسهیل، تسریع و ساماندهی روند ثبتنام، ستادهای مختلف ثبتنام در سطح آموزش و پرورش استان و مناطق تشکیل شدهاند تا خدمات لازم به خانوادهها ارائه شود و فرآیند ثبتنام بدون مشکل انجام گیرد.
وی با بیان اینکه برآوردها نشان میدهد امسال حدود ۹۳ هزار دانشآموز در پایه اول ابتدایی مدارس استان خوزستان ثبتنام خواهند شد، افزود: همکاری و مراجعه بهموقع خانوادهها نقش مهمی در برنامهریزی مدارس، تأمین کلاسهای درس، نیروی انسانی و تجهیزات آموزشی دارد.
دانشی از والدین خواست ثبتنام فرزندان خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و گفت: هرچه ثبتنام زودتر انجام شود، مدارس نیز با آمادگی بیشتری برای آغاز سال تحصیلی جدید برنامهریزی خواهند کرد.
در همین زمینه، موسوی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان، در گفتوگو با خبرنگار ما اعلام کرد: تاکنون ۳۳ هزار خانواده دارای دانشآموز پایه اول برای ثبتنام فرزندان خود به مدارس مراجعه نکردهاند که این آمار قابل توجه است و نیازمند همکاری بیشتر خانوادههاست.
وی با تأکید بر اینکه ثبتنام دانشآموزان پایه اول از مهمترین مراحل آغاز سال تحصیلی محسوب میشود، از خانوادهها خواست در فرصت باقیمانده نسبت به تکمیل مراحل ثبتنام اقدام کنند تا از بروز ازدحام و مشکلات احتمالی در روزهای پایانی جلوگیری شود.
موسوی همچنین یادآور شد که ثبتنام دانشآموزان در مدارس استان خوزستان در روزهای زوج انجام میشود و خانوادهها میتوانند با مراجعه به مدرسه محل ثبتنام یا آموزش و پرورش منطقه خود، اطلاعات لازم درباره مدارک و مراحل ثبتنام را دریافت کنند. وی ابراز امیدواری کرد با همکاری والدین، فرآیند ثبتنام تمامی نوآموزان پایه اول در موعد مقرر به پایان برسد.