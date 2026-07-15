باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -بیمارستان امام رضا(ع) قم بهعنوان تنها مرکز درمانی تأمیناجتماعی استان با ۱۳۰ تخت فعال، روزانه پذیرای هزاران بیمار است، اما نبود هرگونه مسیر حملونقل عمومی، حتی یک ایستگاه اتوبوس هم برای این مرکز درمانی اختصاص نیافته است؛ موضوعی که باعث شده بیماران ناچار به استفاده از تاکسیهای اینترنتی با هزینههای گزاف شوند
نبود دسترسی مناسب به مراکز درمانی در شرایطی که جان بیماران در میان است، به یکی از چالشهای جدی این مرکز درمانی تبدیل شده؛ است.
سیدمهدی محصل، مدیر درمان تأمیناجتماعی قم در گفتگو با خبرنگار ما گفت:این بیمارستان که در سال ۱۳۹۲ با ۱۲۰ تخت افتتاح شد و اکنون ۱۳۰ تخت فعال دارد، به عنوان تنها بیمارستان تأمیناجتماعی قم، نقشی کلیدی در درمان بیمهشدگان این سازمان ایفا میکند
به گفته او ، بیش از ۵۸ درصد از جمعیت یکمیلیون و ۴۵۰ هزار نفری این استان تحت پوشش تأمیناجتماعی هستند و این بیمارستان پاسخگوی نیاز آنان است .
با این حال، مدیر درمان تأمیناجتماعی قم، از نبود هرگونه مسیر حملونقل عمومی به این بیمارستان گلایه دارد و آن را بزرگترین معضل مراجعان» میداند.او میگوید بارها از شهرداری قم درخواست شده حداقل یک خط یا ایستگاه اتوبوس به این بیمارستان اختصاص یابد، اما این مطالبه با وجود پیگیریهای مکرر محقق نشده است .
او با تاکید بر پیگیری جدی این مطالبه از طریق شورای اسلامی شهر، شهرداری و سایر مسوولان استانی گفت: حتی در دورههای مختلف مدیریت شهری نیز وعدههایی برای بهبود راه دسترسی بیمارستان داده شد، اما تاکنون هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است.
ابعاد این مشکل زمانی بیشتر نمایان میشود که بدانیم مسیر دسترسی به بیمارستان نیز با خطرات جدی همراه است؛ محور اصلی، جاده قم-سلفچگان است که مملو از تردد ماشینهای سنگین است و مسیر جایگزین نیز یک راه باریک ۸۰۰ متری با عرض ۳٫۵ متر است که برای خروج، راننده ناگزیر به بازگشت به همان محور خطرناک است .
در شرایطی که مدیر درمان تأمیناجتماعی قم از افزایش خدمات بیمارستان از جمله اضافه شدن تختهای ویژه و خرید دستگاههای جدید خبر میدهد، اما زیرساخت ابتدایی حملونقل به این مرکز درمانی همچنان یک مطالبه بهجامانده باقی مانده است. وعدهها برای بهبود این وضعیت، تاکنون هیچ دستاورد عملی نداشته و بیماران همچنان هزینه سنگین تاکسیهای اینترنتی را متحمل میشوند.