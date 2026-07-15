باشگاه خبرنگاران جوان - صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق با همکاری مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، فراخوان ثبت‌نام و حضور در رویداد «تجلیل از کسب‌وکار‌های حامی بانوان» را منتشر کرد.

این رویداد با هدف حمایت از مجموعه‌هایی برگزار می‌شود که نقش مؤثری در ارتقای جایگاه بانوان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا کرده‌اند.

کسب‌وکار‌هایی که توسط بانوان مدیریت می‌شوند، سهم قابل‌توجهی از نیروی انسانی آنها را بانوان تشکیل می‌دهند، از اشتغال و توانمندسازی بانوان حمایت می‌کنند و یا محصولات و خدمات آنها به‌طور مستقیم در حوزه بانوان تعریف می‌شود، می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند.

محور‌های رویداد شامل نوآوری، تاب‌آوری در شرایط بحران و پسابحران، اشتغال‌آفرینی و نوآوری اجتماعی و توانمندسازی است.

پس از بررسی اطلاعات و مستندات ارسالی، کسب‌وکار‌های منتخب برای بهره‌مندی از حمایت‌ها و فرصت‌های پیش‌بینی‌شده معرفی خواهند شد.

مهلت ثبت‌نام ۷ مرداد ۱۴۰۵ است و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینکhttps://survey.porsline.ir/s/۲y۶ccafNثبت‌نام کنند.

اطلاعات بیشتر از طریق شماره ۰۲۱-۶۶۵۵۸۲۴ داخلی ۲۳ و وب سایت https://cidfund.ir/web/page/banovanقابل دریافت است.

موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر به همراه صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق از تمامی شرکت‌ها، کسب‌وکارها، برند‌ها و مجموعه‌های فعال در مسیر توانمندسازی، اشتغال‌آفرینی و ارتقای نقش بانوان در جامعه دعوت می‌کند تا با حضور در این فراخوان، تجربه‌ها و دستاورد‌های خود را ارائه دهند.