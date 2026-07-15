باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاکمنش - فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به تداوم اجرای طرحهای نظارتی و حفاظتی در سطح استان اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از هرگونه تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز، مأموران یگان حفاظت با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط موفق شدند ۲۲ مورد از اراضی کشاورزی را از دست متصرفان خارج کرده و به وضعیت اولیه بازگردانند.
وی افزود: حفظ کاربری اراضی کشاورزی از مهمترین اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی است و هرگونه ساختوساز، دیوارکشی، تفکیک، خاکبرداری و تغییر کاربری بدون اخذ مجوز قانونی، تخلف محسوب شده و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از اراضی کشاورزی گفت: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی و مراجع ذیربط به یگان حفاظت گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای احکام رفع تصرف و برخورد با متصرفان غیرقانونی با هدف حفظ امنیت غذایی، جلوگیری از نابودی اراضی حاصلخیز و صیانت از سرمایههای ملی به صورت مستمر در دستور کار این یگان قرار دارد و این روند با قدرت ادامه خواهد یافت.