سخنگوی شورای نگهبان از تایید مصوبه «ساز و کار برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار» در شورای نگهبان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی طحاننظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه در گفت و گویی درباره طرح «اصلاح ماده (۱) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که با موضوع ساز و کار برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار گفت: این مصوبه که در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی عنوان کرد: براساس تبصره ماده واحده این مصوبه در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیاترئیسه مجلس، حضور نمایندگان و برگزاری جلسات رسمی مجلس از جمله صحن، کمیسیونها و هیئترئیسه در محل مذکور در این ماده امکانپذیر نباشد، این جلسات با اطلاعرسانی به نمایندگان در محل یا محلهای دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل میشود.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان این نکته را هم بیان کرد که البته تاکنون نظر هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام دریافت نشده و چنانچه دریافت شود به مجلس ارسال خواهد شد.
منبع: شورای نگهبان