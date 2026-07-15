سخنگوی شورای نگهبان از تایید مصوبه «ساز و کار برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار» در شورای نگهبان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه در گفت و گویی درباره طرح «اصلاح ماده (۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که با موضوع ساز و کار برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار گفت: این مصوبه که در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی عنوان کرد: براساس تبصره ماده واحده این مصوبه در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیات‌رئیسه مجلس، حضور نمایندگان و برگزاری جلسات رسمی مجلس از جمله صحن، کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه در محل مذکور در این ماده امکان‌پذیر نباشد، این جلسات با اطلاع‌رسانی به نمایندگان در محل یا محل‌های دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان این نکته را هم بیان کرد که البته تاکنون نظر هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دریافت نشده و چنانچه دریافت شود به مجلس ارسال خواهد شد.

منبع: شورای نگهبان

برچسب ها: شورای نگهبان ، مجلس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
خودشان می‌برند و می‌دوزند .کی به کیه!
۱
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
مجلس مفید و سالمی که نداریم پس بهتر هست علنی و حضوری جلسه برگذار کنند ، تا فرجی حاصل شود.
۱
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
این شرایط اضطرار حاصل پافشاری مجلس شورای اسلامی بر گرفتن عوارض از تنگه هرمز است
۶
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
مجلس ما بعد چهار ماه از خواب بیدار شده ،ظاهراً متوجه نشده آمریکا ائتلاف علیه ایران به راه انداخته و آماده حمله همه جانبه به ایران است ،،کسی از مسولین نمی پرسد چرا عربستان سکوت و خاموشی مشکوک دارد ظاهراً دارد از خاک وی حمله همه جانبه به ایران برنامه ریزی می شود ،لطفاً آز خواب خرگوشی بیدار شوید
۱
۱۵
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