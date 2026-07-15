معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به برنامه‌های اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی استان از هدف‌گذاری و تدوین برنامه‌ای برای تقویت صادرات استان از طریق هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در گفتگو با خبرنگار ما با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی استان، از اجرای طرح‌های متنوع برای توانمندسازی نیروی انسانی، توسعه بازار کار و افزایش صادرات خبر داد. 

امیدی اظهار کرد: در سال گذشته ۵۱۶ نفر از سربازان منقضی خدمت با هدف توانمندسازی و ورود مؤثر به بازار کار، آموزش‌های مهارتی و تخصصی را فرا گرفتند تا بتوانند پس از پایان خدمت، زمینه اشتغال پایدار برای خود و دیگران را فراهم کنند. 

وی با اشاره به برنامه‌های اشتغال استان در سال ۱۴۰۵ افزود: بر اساس اهداف تعیین‌شده، امسال باید حدود ۲۱ هزار فرصت شغلی در لرستان ایجاد شود که تحقق این هدف با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط دنبال خواهد شد. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان ادامه داد: بخشی از فرآیند ثبت، پایش و رصد فرصت‌های شغلی ایجادشده از طریق سامانه رصد اشتغال انجام می‌شود که زیر نظر اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارد. این سامانه پس از یک وقفه، حدود دو هفته است که دوباره فعال شده و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند اطلاعات اشتغال ایجادشده را به‌صورت مستمر در آن ثبت کنند. 

امیدی همچنین به ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی استان اشاره کرد و گفت: با اجرای سند توسعه صادرات لرستان و ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، می‌توان ظرفیت‌های صادراتی استان را بیش از گذشته فعال کرد. 

وی تأکید کرد: توسعه صادرات، علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان، زمینه رونق تولید، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی استان را نیز فراهم خواهد کرد و تحقق این اهداف نیازمند همکاری و هماهنگی همه بخش‌های مرتبط است.

 

 

 

 

برچسب ها: صادرات ، لرستان
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