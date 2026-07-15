یک متخصص فیزیوتراپی در دانشکده توانبخشی در خصوص درد صبحگاهی در پاشنه پا توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم -مریم السادات صبا فیزیوتراپیست دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: اگر در طول روز افراد مدت زمان زیادی ایستاده باشند یا از کفش مناسب استفاده نکنند احتمال بروز درد صبحگاهی در پاشنه پا وجود دارد. 

وی ادامه داد: در هنگام استراحت در طول شب پاها به سمت پایین می افتد و فاشیا پا کوتاه تر از وضعیت عادی شده و هنگام قدم زدن صبحگاهی، فاشیا پا به خاطر برگشت به وضعیت عادی دچار درد خواهد شد بنابراین یک علت درد پاشنه پا در هنگام صبح، التهاب فاشیا کف پا است.

 صبا توضیح داد: کف پا افراد دارای یک نوار سراسری تحت عنوان فاشیا است که پاشنه را به جلوی پا متصل می کند.

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برچسب ها: بیماری اسکلتی ، درد پا
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