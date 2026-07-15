باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هشدار داد که اگر ائتلاف کشور‌های حامی اوکراین (ائتلاف مشتاقان) نیرو‌های خود را به اوکراین اعزام کند، این نیرو‌ها «اهداف نظامی مشروع» برای ارتش روسیه خواهند بود.

زاخارووا در نشست خبری خود به خبرنگاران گفت: «طبق اظهارات امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه برنامه‌های استقرار این نیرو‌ها که قرار است دور از خطوط مقدم جبهه مستقر شوند، آماده شده است و در ماه‌های آینده نیز رزمایش‌هایی در کشور‌های اروپایی هم‌مرز با اوکراین برگزار خواهد شد».

او افزود: «در این رابطه، مایلیم بار دیگر تأکید کنیم که استقرار هرگونه نیروی نظامی در اوکراین برای کشور ما غیرقابل قبول است. بار دیگر تکرار می‌کنم که چنین اقدامی عملاً به معنای مداخله مستقیم خارجی خواهد بود و تهدید‌ها علیه امنیت روسیه را افزایش خواهد داد. ما این نیرو‌ها را اهداف نظامی مشروع تلقی خواهیم کرد».

ائتلاف مشتاقان یک ائتلاف غیررسمی از کشور‌هایی است که از اوایل سال ۲۰۲۵ به ابتکار انگلیس و فرانسه برای حمایت از اوکراین شکل گرفت. هدف آن هماهنگ کردن کشور‌هایی است که مایل‌اند فراتر از کمک‌های معمول ناتو، از اوکراین پشتیبانی کنند.

استرالیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، لهستان، انگلیس و دانمارک از اعضای اصلی آن هستند.

هرچند این ائتلاف سازمان مستقلی نیست و عضویت رسمی و ثابتی مانند ناتو ندارد. به طور کلی، کشور‌ها بسته به موضوع (کمک نظامی، آموزش، تضمین‌های امنیتی یا مشارکت در نیروی احتمالی پس از آتش‌بس) در آن همکاری می‌کنند.

منبع: بریکینگ نیوز