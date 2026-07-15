باشگاه سپاهان از تمدید قرارداد احسان حاج صفی خبر داد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0 \u0628\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0633\u067e\u0627\u0647\u0627\u0646\u060c \u0642\u0631\u0627\u0631\u062f\u0627\u062f \u0627\u062d\u0633\u0627\u0646 \u062d\u0627\u062c\u200c\u0635\u0641\u06cc \u06a9\u0627\u067e\u06cc\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0637\u0644\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u0648\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06cc\u06a9 \u0641\u0635\u0644 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u062a\u0645\u062f\u06cc\u062f \u0634\u062f.\n\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062f\u0627\u0641\u0639 \u06f3\u06f6 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u06a9\u0647 \u06f3\u06f3\u06f9 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0627\u062f\u0647\u060c \u0641\u0635\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u06f2\u06f1 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0622\u0645\u0627\u0631 \u06f3 \u06af\u0644 \u0648 \u06f4 \u067e\u0627\u0633 \u06af\u0644 \u0631\u0627 \u062b\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n