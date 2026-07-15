باشگاه سپاهان از تمدید قرارداد احسان حاج صفی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  با اعلام باشگاه سپاهان، قرارداد احسان حاج‌صفی کاپیتان باسابقه طلایی پوشان برای یک فصل دیگر تمدید شد.

 این مدافع ۳۶ ساله که ۳۳۹ بازی برای سپاهان انجام داده، فصل گذشته در ۲۱ بازی آمار ۳ گل و ۴ پاس گل را ثبت کرد.

 

 

 

حاج صفی در سپاهان ماندگار شد

برچسب ها: احسان حاج صفی ، سپاهان ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
تارتار:
قول می‌دهم که پرسپولیس برای قهرمانی بجنگد/ بازیکنان جذب شده را تبدیل به ستاره می‌کنیم
حسینی تا ۱۴۰۷ در سپاهان + عکس
سپاهان قرارداد محمد کریمی را تمدید کرد
امید عالیشاه در ۳ راهی نقل و انتقال 
خان محمدی:
فلسفه مدیریت پرسپولیس از انتخاب تارتار مهم است
قرارداد شکاری با پرسپولیس به صورت توافقی فسخ شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
طلسم طلای جودوی دختران ایران در آسیا شکست؛ مهسا شکیبایی تاریخ‌ساز شد
اعضای تیم ملی فوتبال فراخور منافع شخصی‌شان حرف می‌زنند/ کادر فنی شهامت عذرخواهی و استعفا هم ندارد
تیم ملی والیبال نشسته ایران برای نهمین بار قهرمان جهان شد
داوران رده‌بندی و فینال جام جهانی مشخص شدند
تاریخ‌سازی دیویس‌کاپ ایران با صعود مستقیم به پلی‌آف ۲ جهانی
۱۴ بازیکن تیم ملی برای دیدار با اسلوونی به خط شدند
توقف تیم ملی ایران مقابل امارات با چاشنی ناداوری
جودو قهرمانی جوانان آسیا؛ نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند
شناخت بیشتر کادر فنی باعث قهرمانی در بخش میکس جام جهانی شد
اولین مدال ایران در شنای رده‌های سنی قهرمانی آسیا/ کسب طلا در ۱۰۰ متر پروانه
آخرین اخبار
اولین مدال ایران در شنای رده‌های سنی قهرمانی آسیا/ کسب طلا در ۱۰۰ متر پروانه
تیم ملی والیبال نشسته ایران برای نهمین بار قهرمان جهان شد
توقف تیم ملی ایران مقابل امارات با چاشنی ناداوری
جودو قهرمانی جوانان آسیا؛ نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند
داوران رده‌بندی و فینال جام جهانی مشخص شدند
طلسم طلای جودوی دختران ایران در آسیا شکست؛ مهسا شکیبایی تاریخ‌ساز شد
۱۴ بازیکن تیم ملی برای دیدار با اسلوونی به خط شدند
تاریخ‌سازی دیویس‌کاپ ایران با صعود مستقیم به پلی‌آف ۲ جهانی
شناخت بیشتر کادر فنی باعث قهرمانی در بخش میکس جام جهانی شد
اعضای تیم ملی فوتبال فراخور منافع شخصی‌شان حرف می‌زنند/ کادر فنی شهامت عذرخواهی و استعفا هم ندارد
صنعت‌نفت حریف مس رفسنجان در پلی‌آف لیگ برتر شد
پیاتزا: می‌توانستیم سه بر صفر برنده شویم
پورعلی هم پرسپولیسی شد
برد مهم ایران مقابل آلمان و فراز از منطقه خطر