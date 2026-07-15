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باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عابدی اظهار کرد: حادثه غرقشدگی عصر چهارشنبه در محدوده فلکه تختی و ابتدای جاده چرخاب در زرینشهر به مرکز ارتباطات اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان اعلام شد.
وی افزود: گزارش این حادثه ساعت ۱۵ و ۳۵ دقیقه به مرکز اورژانس دریافت شد و بلافاصله یک واحد عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی برای ارائه خدمات امدادی به محل اعزام شد.
مسئول روابط عمومی اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان ادامه داد: بررسیهای انجامشده در محل حادثه نشان داد مردی حدود ۵۰ ساله در آب رودخانه غرق شده است.
عابدی گفت: با وجود حضور عوامل اورژانس در محل، این حادثه یک فوتی برجا گذاشت و مرد ۵۰ ساله جان خود را از دست داده بود.
منبع: روابط عمومی اورژانس اصفهان