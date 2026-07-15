مسئول روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان از جان باختن یک مرد ۵۰ ساله بر اثر غرق‌شدگی در زاینده‌رود محدوده زرین‌شهر از توابع شهرستان لنجان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عابدی  اظهار کرد: حادثه غرق‌شدگی عصر چهارشنبه در محدوده فلکه تختی و ابتدای جاده چرخاب در زرین‌شهر به مرکز ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان اعلام شد.

وی افزود: گزارش این حادثه ساعت ۱۵ و ۳۵ دقیقه به مرکز اورژانس دریافت شد و بلافاصله یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای ارائه خدمات امدادی به محل اعزام شد.

مسئول روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده در محل حادثه نشان داد مردی حدود ۵۰ ساله در آب رودخانه غرق شده است.

عابدی گفت: با وجود حضور عوامل اورژانس در محل، این حادثه یک فوتی برجا گذاشت و مرد ۵۰ ساله جان خود را از دست داده بود.

منبع: روابط عمومی اورژانس اصفهان

برچسب ها: غرق شدگی ، رودخانه زاینده رود
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