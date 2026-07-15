هومنیان گفت: به دلیل نبود آگاهی عمومی و کمبود منابع مکتوب کاربردی، ضرورت استفاده از مشاوره و انجام آزمایش ژنتیک هنوز درک نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ نادر هومنیان مدیرکل بهزیستی استان یزد با اشاره به کمتوجهی به مشاوره ژنتیک در جامعه، گفت: انجام آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج برای همه افراد الزامی نیست، اما در برخی شرایط خاص، این آزمایش بهصورت جدی توصیه یا حتی الزامی میشود. هدف از این الزام، پیشگیری از انتقال بیماریهای ژنتیکی به نسل بعد است. در مواردی که خطر بروز اختلالات ارثی بیشتر باشد، زوجین باید حتماً تحت بررسیهای ژنتیکی قرار بگیرند.
وی افزود:به دلیل نبود آگاهی عمومی و کمبود منابع مکتوب کاربردی، ضرورت استفاده از مشاوره و انجام آزمایشهای ژنتیکی هنوز درک نشده است؛ در حالیکه بسیاری از بیماریهای ژنتیکی ناشی از ازدواجهای فامیلی یا عوامل محیطی، قابل پیشگیری هستند.
هومنیان ادامه داد: با توجه به افزایش آمار ابتلا به بیماریهای ژنتیکی که اغلب مادامالعمر بوده و خانوادهها را با هزینههای سنگین مادی و معنوی روبهرو میکند، نیاز است، مشاوره ژنتیک باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
وی با اشاره به رسالت سازمان بهزیستی در حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه، اظهار کرد: ارائه خدمات تخصصی در حوزههای توانبخشی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، حمایت از افراد دارای معلولیت، کودکان، زنان سرپرست خانوار و سالمندان از مهمترین وظایف سازمان بهزیستی است که با بهرهگیری از ظرفیتهای دولتی و مشارکتهای مردمی دنبال میشود.
وی همچنین به اقدامات شاخص بهزیستی استان یزد در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: توسعه خدمات اجتماعی، گسترش مراکز مشاوره، ارتقای کیفیت خدمات توانبخشی، تقویت برنامههای پیشگیرانه و افزایش مشارکت خیرین و سازمانهای مردمنهاد از جمله دستاوردها و اولویتهای این ادارهکل بوده است.
مدیرکل بهزیستی استان یزد در ادامه با تبیین اهداف و برنامههای پیشرو، بر توسعه خدمات مبتنی بر جامعه، توانمندسازی جامعه هدف، بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارائه خدمات، افزایش دسترسی به خدمات تخصصی و ارتقای کیفیت زندگی افراد تحت پوشش تأکید کرد.
وی در پایان ضمن تبریک هفته بهزیستی، از همراهی مردم، خیرین، دستگاههای اجرایی و رسانهها در حمایت از برنامهها و اهداف سازمان بهزیستی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاریها، زمینه ارائه خدمات مطلوبتر و تحقق عدالت اجتماعی بیش از پیش فراهم شود.