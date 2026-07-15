باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در حاشیه مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی در دانشگاه امام صادق (ع)، در جمع خبرنگاران گفت: مجموعه‌ای از تعهدات و تکالیف متقابل در این تفاهم‌نامه وجود دارد. همان‌گونه که پیش‌تر نیز عرض کردم، طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است. من از عبارت «مثله کردن» استفاده کردم و آقای غریب‌آبادی نیز گفتند که این تفاهم‌نامه «متلاشی شده» است. دلیل این موضوع آن است که طرف مقابل از همان بند نخست، بدعهدی و پیمان‌شکنی را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: دست ما نیز بسته نیست. هم رزمندگان ما با قدرت و قوت به تجاوزات آمریکا پاسخ می‌دهند و هم در سایر بندها، هر جا که متقابلاً تعهدی داشته‌ایم، به تعهدات خود عمل نخواهیم کرد.

بقائی درباره حملات اخیر به جنوب کشور نیز گفت: شب گذشته نیز به یک آسایشگاه ارتش حمله کردند. موضع ایران در این زمینه مشخص است؛ در دفاع از کشور هیچ تردیدی وجود ندارد و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با تمام توان به این تجاوزات پاسخ می‌دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: همه این اقدامات مصداق تجاوز و کاملاً غیرقانونی است. مشخص است که اگر حمله کنند، پاسخ خواهند گرفت. نیرو‌های مسلح کشور در دفاع از ایران نشان داده‌اند که برای آنها جنوب، شمال، شرق و غرب تفاوتی ندارد. هر قطعه از خاک ایران متعلق به همه مردم ایران است و بنابراین هر ضربه‌ای که دشمن به هر بخشی از خاک کشور وارد کند، قطعاً با پاسخ متقابل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

منبع: ایسنا