سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: حمله آمریکا به جنوب کشور مصداق تجاوز به خاک کشور و کاملا غیرقانونی است و با پاسخ نیرو‌های مسلح مان رو‌به‌رو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در حاشیه مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی در دانشگاه امام صادق (ع)، در جمع خبرنگاران گفت: مجموعه‌ای از تعهدات و تکالیف متقابل در این تفاهم‌نامه وجود دارد. همان‌گونه که پیش‌تر نیز عرض کردم، طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است. من از عبارت «مثله کردن» استفاده کردم و آقای غریب‌آبادی نیز گفتند که این تفاهم‌نامه «متلاشی شده» است. دلیل این موضوع آن است که طرف مقابل از همان بند نخست، بدعهدی و پیمان‌شکنی را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: دست ما نیز بسته نیست. هم رزمندگان ما با قدرت و قوت به تجاوزات آمریکا پاسخ می‌دهند و هم در سایر بندها، هر جا که متقابلاً تعهدی داشته‌ایم، به تعهدات خود عمل نخواهیم کرد.

بقائی درباره حملات اخیر به جنوب کشور نیز گفت: شب گذشته نیز به یک آسایشگاه ارتش حمله کردند. موضع ایران در این زمینه مشخص است؛ در دفاع از کشور هیچ تردیدی وجود ندارد و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با تمام توان به این تجاوزات پاسخ می‌دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: همه این اقدامات مصداق تجاوز و کاملاً غیرقانونی است. مشخص است که اگر حمله کنند، پاسخ خواهند گرفت. نیرو‌های مسلح کشور در دفاع از ایران نشان داده‌اند که برای آنها جنوب، شمال، شرق و غرب تفاوتی ندارد. هر قطعه از خاک ایران متعلق به همه مردم ایران است و بنابراین هر ضربه‌ای که دشمن به هر بخشی از خاک کشور وارد کند، قطعاً با پاسخ متقابل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، حمله آمریکا به ایران
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بقایی: ایران در مواجهه با نقض عهد طرف آمریکایی تعهدات خود را اجرایی نمی‌‎کند
بقایی: هر جنایت جدید عزم ایرانیان را برای مجازات عاملان مصمم‌تر می‌کند
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
عراقچی در مذاکره کاملا شکست خورده است
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار دست کار است.
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست انگلیس جنایتکار دست کار است.
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ترامپ: ایران باید به میز مذاکره برگردد!
ترامپ ادعا کرد: ما تمام پل‌های آنها را هدف قرار خواهیم داد، مگر اینکه آنها موافقت کنند به میز مذاکره برگردند.
ما دیگر در میز مذاکره با جنایتکاران جنگی و با دشمنان درجه یک ملت ایران مذاکره نمی کنیم و 100 درصد فقط به دنبال گرفتن انتقام خون شهیدان از نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا، دولت وحشی آمریکا و هم مزدوراشنان هستیم
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ایران از سال 1392 تاکنون هزاران بار با مسئولین بی ادب سه کشور اروپایی جنایتکار مذاکره و گفت وگو کرده است، باز هم و هنوز هم سران بی ادب سه کشور اروپایی جنایتکار ایران را در مذاکره و توافق هسته ای برجام و... محکوم و متهم می کنند و متأسفانه دولت، وزیر امور خارجه، مسئولان و نمایندگان مجلس سکوت کردند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
و این در حالی است که سپاه از سال 1357 تاکنون با همه گروه های تروریستی مورد حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی و مزدورانشان مبارزه می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار از سال 1359 تاکنون بزرگترین تهدید برای خاورمیانه و جهان بوده است.
اروپا جنایتکار از سال 1359 تاکنون بزرگترین تهدید برای خاورمیانه و جهان بوده است.
ناتو جنایتکار از سال 2001 تاکنون بزرگترین تهدید برای خاورمیانه و جهان بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
از سال 1917 تاکنون در هر جای خاورمیانه جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال 1917 تاکنون در هر جای جهان جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
1 - آمریکا جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
2 - اروپا جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
3 - ناتو جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
4 - عربستان سعودی جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
5 - امارات جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
6 - ترکیه جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
7 - اسرائیل جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ایران، اجرای قانون جنگل بود.
حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران، اجرای قانون جنگل بود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ایران از سال 1392 تاکنون هزاران بار با مسئولین بی ادب انگلیس جنایتکار مذاکره و گفت وگو کرده است، باز هم و هنوز هم انگلیس جنایتکار ایران را در مذاکره و توافق هسته ای برجام و... محکوم و متهم می کند و متأسفانه دولت، وزیر امور خارجه، مسئولان و نمایندگان مجلس سکوت کردند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
تکرار ادعاها علیه ایران در بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی، دخالت و مداخله در امور داخلی ایران است و هم 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
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ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ایران باید به طور مستقیم، علنی و شکار به بیمارستان های در شهرهای مختلف آمریکا کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
برای صد هزارمین بار فقط فقط فقط ساخت سلاح هسته‌ای و موشک قاره پیما........

تا خود خود خود خاک آمریکا (ریشه) رو نزنیم این وضعیت (محاصره دریایی ، حمله به خاک ایران حمله به کشتی‌های ایرانی... ) ادامه داره...
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