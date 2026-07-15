شهردار منطقه ۱۰ از برگزاری اجتماع بزرگ عزاداران در هفتمین روز خاکسپاری «رهبر شهید» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، مهدی اخ‌الصنایع، شهردار منطقه، از برگزاری اجتماع بزرگ عزاداران «رهبر شهید» به مناسبت هفتمین روز خاکسپاری قائد امت خبر داد و گفت: این مراسم به همت «ستاد وداع و تشییع رهبر شهید» منطقه ۱۰ و با حضور ائمه جماعات، نمازگزاران، هیئت‌های مذهبی، دستجات عزاداری، اصناف و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای این مراسم افزود: پس از اقامه نماز مغرب و عشا، دستجات عزاداری از ۷۰ مسجد سطح منطقه حرکت خود را آغاز کرده و ساعت ۲۰:۳۰ در خیابان رودکی به یکدیگر ملحق می‌شوند. سپس با اجرای آیین‌های سوگواری، مسیر خیابان رودکی تا خیابان جمهوری اسلامی را طی کرده و اجتماع اصلی عزاداران از ساعت ۲۱:۳۰ در خیابان جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.

اخ‌الصنایع با بیان اینکه این اجتماع در فضایی معنوی و با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود، اظهار کرد: این مراسم با هدف پاسداشت یاد و خاطره «رهبر شهید»، تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

وی همچنین از حضور جمعی از ذاکران و شاعران آیینی کشور در این مراسم خبر داد و گفت: حاج سعید حدادیان و حاج محمدحسین حدادیان در این اجتماع به مرثیه‌سرایی خواهند پرداخت و احمد بابایی، شاعر آیینی کشور، نیز اشعار خود را در رثای «رهبر شهید» قرائت خواهد کرد.

شهردار منطقه ۱۰ در پایان از شهروندان ولایتمدار و انقلابی دعوت کرد با حضور پرشور در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره «رهبر شهید»، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و ارادت مردم به ارزش‌های دینی، انقلابی و ولایت را به نمایش بگذارند.