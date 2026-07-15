شهردار منطقه ۱۰ از برگزاری اجتماع بزرگ عزاداران در هفتمین روز خاکسپاری «رهبر شهید» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، مهدی اخ‌الصنایع، شهردار منطقه، از برگزاری اجتماع بزرگ عزاداران «رهبر شهید» به مناسبت هفتمین روز خاکسپاری قائد امت خبر داد و گفت: این مراسم به همت «ستاد وداع و تشییع رهبر شهید» منطقه ۱۰ و با حضور ائمه جماعات، نمازگزاران، هیئت‌های مذهبی، دستجات عزاداری، اصناف و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای این مراسم افزود: پس از اقامه نماز مغرب و عشا، دستجات عزاداری از ۷۰ مسجد سطح منطقه حرکت خود را آغاز کرده و ساعت ۲۰:۳۰ در خیابان رودکی به یکدیگر ملحق می‌شوند. سپس با اجرای آیین‌های سوگواری، مسیر خیابان رودکی تا خیابان جمهوری اسلامی را طی کرده و اجتماع اصلی عزاداران از ساعت ۲۱:۳۰ در خیابان جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.

اخ‌الصنایع با بیان اینکه این اجتماع در فضایی معنوی و با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود، اظهار کرد: این مراسم با هدف پاسداشت یاد و خاطره «رهبر شهید»، تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

وی همچنین از حضور جمعی از ذاکران و شاعران آیینی کشور در این مراسم خبر داد و گفت: حاج سعید حدادیان و حاج محمدحسین حدادیان در این اجتماع به مرثیه‌سرایی خواهند پرداخت و احمد بابایی، شاعر آیینی کشور، نیز اشعار خود را در رثای «رهبر شهید» قرائت خواهد کرد.

شهردار منطقه ۱۰ در پایان از شهروندان ولایتمدار و انقلابی دعوت کرد با حضور پرشور در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره «رهبر شهید»، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و ارادت مردم به ارزش‌های دینی، انقلابی و ولایت را به نمایش بگذارند.

برچسب ها: اجتماع عزاداران ، شهرداری
خبرهای مرتبط
شهردار تهران در اجتماع بزرگ عزاداران «رهبر شهید»:
در مسیر حق، اهل معامله و مماشات نیستیم
آغاز دومین تجربه خدامی زوار اربعین حسینی در منطقه مرزی مهران
حمل‌ونقل رایگان بدون مصوبه شورا غیرقانونی است
آیین جاماندگان اربعین متناسب با شرایط ویژه امسال اجرا می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد

روحش شاد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
خیلی خوبه که همه مناطق این کار ررو بکنند
۰
۰
پاسخ دادن
جاماندن یک تکه شیشه، قاتل را لو داد
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مرداد ماه سال ۱۴۰۵
واریز حقوق تیر بازنشستگان از روز دوشنبه آغاز می‌شود
پایان سرقت‌های «مامورنما» در تهران؛ کشف سلاح و تجهیزات جعلی از متهم
دو تن از عوامل جنایات میدان شهید علیخانی اصفهان مجازات شدند
فرار ۸ ماهه قاتل پایان یافت؛ دستگیری متهم به قتل در عملیات ویژه پلیس آگاهی
محدودیت‌های تردد در برخی محور‌های سیرجان تا پایان ایمن‌سازی ادامه دارد
اجرای ۱۰ طرح سراسری مقابله با جرایم اقتصادی
اعمال قانون بیش از یک میلیون و ۳۹۸ هزار فقره تخلف ساکن در پایتخت
ثبت‌نام ۸۸۰هزار نفر در سماح/ توصیه به ثبت‌نام زودهنگام زائران اربعین
آخرین اخبار
اقتدار پلیس آگاهی در مسیر اربعین؛ از رصد هوشمند مجرمان تا خدمت‌رسانی به زائران حسینی
سامانه صدور گواهی وضعیت تاهل؛ دریافت آنلاین گواهی وضعیت ازدواج و تأهل
قاتل فراری از قصاص رهایی یافت
حمله به بیمارستان شهید بقایی اهواز جنایت جنگی است
واریز حقوق تیر بازنشستگان از روز دوشنبه آغاز می‌شود
رئیس قوه قضاییه: به هیچ وجه در هیچ یک از رسیدگی‌های قضایی، سوگیری سیاسی نداریم
دو تن از عوامل جنایات میدان شهید علیخانی اصفهان مجازات شدند
اربعین؛ مدرسه بزرگ انسانیت و کرامت/ الگویی پایدار برای بزرگترین اجتماعات بشری
پورجمشیدیان: همه مرز‌های اربعینی آماده و بدون مشکل است
سرای زندگی بستری برای تکریم و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان
کسب رتبه نخست شهرداری منطقه ۱۰ در تحقق درآمد‌های شهرسازی تا پایان تیر
اعمال قانون بیش از یک میلیون و ۳۹۸ هزار فقره تخلف ساکن در پایتخت
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مرداد ماه سال ۱۴۰۵
پایان سرقت‌های «مامورنما» در تهران؛ کشف سلاح و تجهیزات جعلی از متهم
خانه‌ هنرمندان معلول راه‌اندازی می‌شود
محدودیت‌های تردد در برخی محور‌های سیرجان تا پایان ایمن‌سازی ادامه دارد
ثبت‌نام ۸۸۰هزار نفر در سماح/ توصیه به ثبت‌نام زودهنگام زائران اربعین
اجرای ۱۰ طرح سراسری مقابله با جرایم اقتصادی
ارتقای خدمات سلامت در اربعین با تکیه بر پژوهش و همکاری‌های بین‌بخشی
هرگونه تصرف و ساخت‌وساز در اراضی مستحدث ساحلی دریای خزر ممنوع است
جاماندن یک تکه شیشه، قاتل را لو داد
برای کافه‌های خیابانی مجوز صنفی به‌تنهایی کافی نیست
فرار ۸ ماهه قاتل پایان یافت؛ دستگیری متهم به قتل در عملیات ویژه پلیس آگاهی
فعالیت ایستگاه‌های راهنمایی زائران و امور گمشدگان در مسیر اربعین
مردم جنوب نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران هستند
صرف مرگ زیر ۲۴ ساعت در بیمارستان، دلیلی برای ارجاع جسد به پزشکی قانونی نیست
دستور ویژه فتاح برای کمک به مناطق آسیب‌دیده و تأمین آب شرب ۲۰ روستای جاسک
وزیر دادگستری: مردم باید مطمئن شوند گرانیِ بازار ناشی از تخلف نیست
رونمایی از سامانه «نیک»/ شفافیت در هزینه‌کرد کمک‌های مردمی
پایان فرار قاتل ۱۹ ساله؛ نوه پس از قتل پدربزرگ در چنگال پلیس آگاهی