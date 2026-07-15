معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: خوابگاه پسرانه بوستان ۳ با ظرفیت ۴۵۰ تخت آماده بهره‌برداری در مهرماه خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد حسین پور غریب معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: خوابگاه های دانشجویی جدید بوستان ۳ ویژه دانشجویان پسر و گلستان ۳ و ۴ مخصوص دختران در حال ساخت است و این کار در راستای ارائه خدمات رفاهی دانشجویان دانشگاه انجام می شود.

به گفته وی، پروژه های ساخت خوابگاه ها مدت ها خوابیده بودند و الان از پیشرفت خوبی برخوردار هستند. 

 پور غریب تاکید کرد: خوابگاه بوستان ۳ در مهر ماه با ظرفیت ۴۵۰ تخت آماده بهره برداری خواهد شد. 

وی اضافه کرد: با مشارکت خیرین ساخت خوابگاه های دانشجویی با تمام مشکلات در حال انجام است و دیگر خوابگاه ها به زودی افتتاح خواهند شد.

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برچسب ها: خوابگاه دانشجویی ، خوابگاه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
دانشگاهها باید تعداد زیادی زمین فوتبال و والیبال و بسکتبال و پینگ پنگ و سالن وسایل بدنسازی در نردیکترین مکان به کلاسها داشته باشن
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