باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد حسین پور غریب معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: خوابگاه های دانشجویی جدید بوستان ۳ ویژه دانشجویان پسر و گلستان ۳ و ۴ مخصوص دختران در حال ساخت است و این کار در راستای ارائه خدمات رفاهی دانشجویان دانشگاه انجام می شود.

به گفته وی، پروژه های ساخت خوابگاه ها مدت ها خوابیده بودند و الان از پیشرفت خوبی برخوردار هستند.

پور غریب تاکید کرد: خوابگاه بوستان ۳ در مهر ماه با ظرفیت ۴۵۰ تخت آماده بهره برداری خواهد شد.

وی اضافه کرد: با مشارکت خیرین ساخت خوابگاه های دانشجویی با تمام مشکلات در حال انجام است و دیگر خوابگاه ها به زودی افتتاح خواهند شد.