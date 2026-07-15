باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات آمریکا، اظهار کرد: اقدامات تجاوزکارانه‌ای که رژیم آمریکا در حال انجام آن است، با پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد و هر اقدام تجاوزکارانه‌ای، پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران را در پی دارد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچ تجاوز و هیچ اقدامی علیه ملت ایران را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت و پاسخ‌های قاطعی به این اقدامات خواهد داد.

غریب‌آبادی تأکید کرد: رژیم آمریکا و رئیس‌جمهور این کشور باید بدانند که این مسیر را پیش از این نیز تجربه کرده‌اند، اما با شکست مواجه شده‌اند و جمهوری اسلامی ایران شکست سنگینی را به آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل کرده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت