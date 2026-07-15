معاون امور بین‌الملل وزارت امور خارجه گفت: نیرو‌های مسلح کشور به هر اقدام تجاوزکارانه آمریکا پاسخ قاطع می‌دهند و هیچ تعرضی علیه ملت ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات آمریکا، اظهار کرد: اقدامات تجاوزکارانه‌ای که رژیم آمریکا در حال انجام آن است، با پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد و هر اقدام تجاوزکارانه‌ای، پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران را در پی دارد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچ تجاوز و هیچ اقدامی علیه ملت ایران را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت و پاسخ‌های قاطعی به این اقدامات خواهد داد.

غریب‌آبادی تأکید کرد: رژیم آمریکا و رئیس‌جمهور این کشور باید بدانند که این مسیر را پیش از این نیز تجربه کرده‌اند، اما با شکست مواجه شده‌اند و جمهوری اسلامی ایران شکست سنگینی را به آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل کرده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: کاظم غریب‌آبادی ، تجاوز آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
فقط فقط فقط ساخت سلاح هسته‌ای و موشک قاره پیما.........

چرا باید خاک ما مورد تجاوز قرار بگیره ولی خاک آمریکا با موشک قاره پیما زیر ضرب نره...؟!؟!؟!؟!؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
قاطعیت این است که صدای انفجار ها درخاک آمریکا بلند شود بارها راهکار دادیم اگر جنگ را به خاک آمریکا نبریم باختیم .حملات سایبری وپهپادی وشهپادی دربنادر آمریکا لازمه این نبرد است
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
چرا باید پاسخ بدین ،چیزی بنام دفاع هست ،نه اینکه انها بزنن شما نگاه کنید ،بع بخواهید پاسخ دهید
۳
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
غریب آبادی دوستت داریم.
۱۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۲۱:۴۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
چرا دو پهلو سخن می گویید
آقای غریب‌آبادی، سخن خود را با قاطعیت بیان کنید .
پاسخ ایران به اقدام تجاوزکارانه آمریکا ادامه داشته ، دارد و خواهد داشت
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
اقدامات تجاوزکارانه‌ای که رژیم آمریکا به ایران ثابت کرده است و نشان داده است که ساخت بمب اتمی 100 درصد واجب است.
۶
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
احسنت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار دست کار است.
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست انگلیس جنایتکار دست کار است.
۵
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ترامپ: ایران باید به میز مذاکره برگردد!
ترامپ ادعا کرد: ما تمام پل‌های آنها را هدف قرار خواهیم داد، مگر اینکه آنها موافقت کنند به میز مذاکره برگردند.
ما دیگر در میز مذاکره با جنایتکاران جنگی و با دشمنان درجه یک ملت ایران مذاکره نمی کنیم و 100 درصد فقط به دنبال گرفتن انتقام خون شهیدان از نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا، دولت وحشی آمریکا و هم مزدوراشنان هستیم
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۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
باشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
چطوری بزنه که پاسخ شما قاطع باشه؟
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۹:۲۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
سلام
دوستان فکر نمیکنید یه جای کار اسراییل ایراد داره که وارده جنگ نشده ؟ اونا دلشون برای ما نمیسوزه . میتونه از ضعفه اسراییل باشه که به پاشنه اشیل امریکا تبدیل میشه و در صورت دیگه امریکا اونجا رو به پایگاه امنه خودش تبدیل کرده .
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس,
۰۷:۴۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اری سگ زردبرادرشغالهامریکا میخادبرتمام منطقه تسلط داشته باشه وسالهاست نقشه اینکارو میکشه تنها ایران ویمن وفلسطین بطورجدی جلویشونو کرفتند
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