باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات آمریکا، اظهار کرد: اقدامات تجاوزکارانهای که رژیم آمریکا در حال انجام آن است، با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد و هر اقدام تجاوزکارانهای، پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران را در پی دارد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچ تجاوز و هیچ اقدامی علیه ملت ایران را بیپاسخ نخواهد گذاشت و پاسخهای قاطعی به این اقدامات خواهد داد.
غریبآبادی تأکید کرد: رژیم آمریکا و رئیسجمهور این کشور باید بدانند که این مسیر را پیش از این نیز تجربه کردهاند، اما با شکست مواجه شدهاند و جمهوری اسلامی ایران شکست سنگینی را به آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل کرده است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت