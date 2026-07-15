باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که ۴ فرد و ۳ نهاد ایرانی یا مرتبط با ایران را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده است.
یکی از این افراد، شخصی به نام «بهروز نمازی» است، دو نفر شهروند روسیه هستند و یک نفر هم شهروند ایتالیا است.
همچنین در میان شرکتهای تحریم شده، شرکت «نیکا جت» ایرانی است و شرکتهای «آوراتک» و «ونگارد تاکتیکال ساپلای» به ترتیب متعلق به روسیه و نیجریه هستند و به دلیل ارتباط با ایران تحت تحریم قرار گرفتهاند.
این جدیدترین اقدام ضدایرانی دولت آمریکا است، در حالی که این کشور به حملات خود علیه استانهای جنوبی کشورمان ادامه میدهد.
گفته شده شب گذشته پرتابههای دشمن به نقاطی در شهرستان اهواز اصابت کرده است. همچنین مقامات سیستان و بلوچستان اعلام کردند که در پی حملات شب گذشته به بندر چابهار، مرکز کنترل ترافیک دریایی این بندر مورد اصابت قرار گرفته و خساراتی به سازه آن وارد شده است، اما این حادثه هیچگونه خسارت جانی و تجهیزاتی در پی نداشته است.
افزون بر این، چندین نقطه در بندرعباس، سیریک، جزایر هنگام و قشم و همچنین حوالی حاجیآباد هدف حملات آمریکا قرار گرفتند و صدای چندین انفجار در این مناطق شنیده شد.
منبع: الجزیره