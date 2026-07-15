مهاجم اهل هائیتی تیم فوتبال استقلال تهران تمایلی به بازگشت به ایران و حضور در تمرینات این تیم ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - داکنز نازون که در نیم‌فصل گذشته به استقلال پیوست، یکی از بازیکنان خارجی این تیم محسوب می‌شود که هنوز تکلیف ادامه همکاری‌اش با آبی‌پوشان مشخص نشده است. این مهاجم هائیتیایی پس از پایان تعطیلات و برنامه‌های شخصی خود، تاکنون به تهران بازنگشته و طبق پیگیری‌ها، علاقه‌ای برای بازگشت به ایران ندارد.

باشگاه استقلال در روز‌های اخیر پیگیر وضعیت این بازیکن بوده تا شرایط ادامه همکاری با او را مشخص کند، اما مذاکرات انجام‌شده هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. در شرایط فعلی مشخص نیست نازون به قرارداد خود با استقلال پایبند خواهد ماند یا دو طرف به سمت پایان همکاری حرکت خواهند کرد.

بلاتکلیفی در پرونده این مهاجم در شرایطی ادامه دارد که استقلال در حال آماده‌سازی برای فصل جدید است و کادر فنی این تیم نیاز دارد هرچه سریع‌تر وضعیت نفرات خط حمله خود را مشخص کند. ادامه غیبت نازون می‌تواند مدیران باشگاه را به بررسی گزینه‌های جایگزین در بازار نقل‌وانتقالات سوق دهد.

از سوی دیگر، مسائل مربوط به قرارداد این بازیکن نیز همچنان در دست بررسی است و هنوز تصمیم رسمی درباره فسخ قرارداد، ادامه همکاری یا توافق جدید میان طرفین اعلام نشده است.

با توجه به اهمیت حضور مهاجمان خارجی در ترکیب استقلال، تعیین تکلیف آینده نازون یکی از پرونده‌هایی است که مدیران باشگاه باید در روز‌های آینده درباره آن تصمیم‌گیری کنند؛ چرا که در صورت قطعی شدن جدایی این بازیکن، استقلال باید برای تقویت خط حمله خود وارد بازار نقل‌وانتقالات شود.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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