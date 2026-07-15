باشگاه خبرنگاران جوان - فخرالدین کشاورز با اعلام این خبر گفت: در راستای توسعه شبکه پروازی و افزایش مقاصد بینالمللی، از امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، پروازهای برنامهای شرکت هواپیمایی قشم در مسیر دبی–شیراز–دبی برقرار شده است.
او افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، شرکت هواپیمایی قشم با انجام پروازهای این مسیر در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته، به مسافران خدماترسانی خواهد کرد. این پروازها ساعت ۱۴:۳۵ وارد فرودگاه بینالمللی شیراز شده و ساعت ۱۵:۳۵ این فرودگاه را به مقصد دبی ترک میکنند.
منبع: فرودگاه شیراز