مدیرکل فرودگاه‌های فارس از آغاز پرواز‌های برنامه‌ای شرکت هواپیمایی قشم در مسیر دبی–شیراز–دبی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فخرالدین کشاورز با اعلام این خبر گفت: در راستای توسعه شبکه پروازی و افزایش مقاصد بین‌المللی، از امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، پرواز‌های برنامه‌ای شرکت هواپیمایی قشم در مسیر دبی–شیراز–دبی برقرار شده است.

او افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، شرکت هواپیمایی قشم با انجام پرواز‌های این مسیر در روز‌های یکشنبه و چهارشنبه هر هفته، به مسافران خدمات‌رسانی خواهد کرد. این پرواز‌ها ساعت ۱۴:۳۵ وارد فرودگاه بین‌المللی شیراز شده و ساعت ۱۵:۳۵ این فرودگاه را به مقصد دبی ترک می‌کنند.

منبع: فرودگاه شیراز 

برچسب ها: پرواز ، دبی ، فرودگاه شیراز
خبرهای مرتبط
از سرگیری پرواز‌های فرودگاه شیراز پس از حدود دو ماه تعطیلی
تاخیر در پرواز شیراز - زاهدان - شیراز
مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس خبر داد؛
از سرگیری پرواز‌های هواپیمایی پگاسوس و قطر در فرودگاه شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۲۴۹ شهید و ۹۰۰ مجروح جنگ اخیر در فارس
فارس به یاری خادمان سلامت اربعین آمد/ ارسال دارو و سرم برای خدمت‌رسانی به زائران
طرح توسعه شهرک صنعتی جهرم کلید خورد/ سد سلمان فارسی گره‌گشای تأمین آب واحدهای تولیدی
جهش در توسعه زیرساخت‌های فارس با تأمین مالی ۸.۶ هزار میلیاردی
آمادگی فرودگاه شیراز برای انجام پرواز‌های اربعین از ۴ تا ۱۶ مردادماه
واگذاری ۶۵۰ دستگاه سامانه خورشیدی قابل‌حمل به عشایر فارس
وعده بهره‌برداری از آکواریوم بزرگ شیراز تا پایان سال
«حافظ در آفرینش‌های هنری و ادبی»؛ محور علمی سی‌امین یادروز حافظ اعلام شد
بسیج امکانات برای نجات قلعه ایزدخواست/ از تأمین اعتبار مرمت تا حل چالش تصفیه‌خانه
پارکینگ‌های ناکافی؛ ضلع پنهان ترافیک تقاطع عدالت-دولت
آخرین اخبار
بسیج امکانات برای نجات قلعه ایزدخواست/ از تأمین اعتبار مرمت تا حل چالش تصفیه‌خانه
واگذاری ۶۵۰ دستگاه سامانه خورشیدی قابل‌حمل به عشایر فارس
جهش در توسعه زیرساخت‌های فارس با تأمین مالی ۸.۶ هزار میلیاردی
وعده بهره‌برداری از آکواریوم بزرگ شیراز تا پایان سال
آمادگی فرودگاه شیراز برای انجام پرواز‌های اربعین از ۴ تا ۱۶ مردادماه
«حافظ در آفرینش‌های هنری و ادبی»؛ محور علمی سی‌امین یادروز حافظ اعلام شد
پارکینگ‌های ناکافی؛ ضلع پنهان ترافیک تقاطع عدالت-دولت
طرح توسعه شهرک صنعتی جهرم کلید خورد/ سد سلمان فارسی گره‌گشای تأمین آب واحدهای تولیدی
۲۴۹ شهید و ۹۰۰ مجروح جنگ اخیر در فارس
فارس به یاری خادمان سلامت اربعین آمد/ ارسال دارو و سرم برای خدمت‌رسانی به زائران
برخورد پلیس با قاچاق، سرقت و هدررفت انرژی
از بمپور تا کازرون؛ پیکر شهید عباس خلیلی در آغوش خاک آرام گرفت
جعل هویت در پیام‌رسان؛ شکار متهمی که حیثیت دختر ۱۹ ساله را به باد داد
دستور استاندار فارس برای بسیج منابع بانکی جهت تقویت پزشک خانواده
گره‌گشایی از ۴ واحد تولیدی در کارگروه رفع موانع تولید فارس
در تعقیب یک خودروی مشکوک تا کرمان؛ پایان ۳ ماهه یک آدم ربایی