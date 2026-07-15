باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست بررسی سازوکار همکاری‌های ایران و چین نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی گزارشی از وضعیت همکاری‌ها، پروژه‌های مشترک و اقدامات انجام‌شده در چارچوب روابط ایران و چین ارائه کردند.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با تأکید بر اهمیت راهبردی گسترش روابط با چین، بر ضرورت بازتعریف سازوکار‌های همکاری میان دو کشور تأکید کرد و خواستار طراحی روش‌های جدید و کارآمد برای توسعه تعاملات دوجانبه شد.

وی همچنین حذف بروکراسی‌های اداری، تسهیل فرایند‌های اجرایی و رفع موانع موجود را از پیش‌نیاز‌های توسعه همکاری‌ها برشمرد و بر تسریع در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های مشترک میان ایران و چین تأکید کرد.