باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مراسم نخستین سالگرد شهادت سرلشکر شهید غلامحسین غیب پرور فرمانده قرارگاه امنیتی امام علی (ع) و فرمانده اسبق سپاه فجر فارس عصر امروز با حضور مسئولین استانی و کشوری و آحاد مردم، خانودههای معظم شهدا و بسیجیان در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) برگزار شد.
سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این مراسم، با تجلیل از مجاهدتهای سردار شهید غلامحسین غیب پرور اظهار داشت: تربیتیافتگان مکتب ولایت با ثبات قدم، ایثار و مقاومت، مسیر انقلاب اسلامی را تا تحقق آرمانهای آن ادامه خواهند داد.
او با اشاره به نزدیک به نیم قرن مجاهدت این شهید، اظهار داشت: شهید غیبپرور از دوران نوجوانی در میدان مبارزه حضور داشت، بارها در جبهههای دفاع مقدس مجروح و شیمیایی شد، اما هرگز میدان دفاع از انقلاب را ترک نکرد و تا واپسین لحظات عمر، خالصانه در مسیر خدمت و جهاد باقی ماند.
سردار نقدی با بیان اینکه آثار خدمات این شهید از محلات شیراز تا دورافتادهترین روستاهای استان ماندگار است، تصریح کرد: شخصیتهایی از این دست با صبر، استقامت، اخلاص و ولایتمداری پرورش مییابند و همین ویژگیها آنان را به الگوهای ماندگار انقلاب تبدیل کرده است.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه، شهید غیب پرور را در میدان نبرد «سلحشور، سازشناپذیر و شکستناپذیر» و در برخورد با مردم، خانوادههای شهدا و همرزمان «مهربان، متواضع و سرشار از عاطفه» توصیف کرد و گفت: جمع این ویژگیها تنها در مکتب ولایت و تربیت اسلامی شکل میگیرد.
سردار نقدی با اشاره به تحولات ماههای اخیر، مقاومت ملت ایران را نتیجه تمسک به ولایت فقیه دانست و تصریح کرد: ملت ایران با وجود همه فشارها و تهدیدهای دشمنان، آرامش، عزت و اقتدار خود را حفظ کرده و این ایستادگی، ثمره رهبری الهی و اعتماد مردم به نظام ولایت فقیه است.
او همچنین با بیان اینکه دشمنان با وجود بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای خود به اهدافشان دست نیافتهاند، ادامه داد: اقدامات و تهدیدهای اخیر دشمن بیش از هر چیز، نشانه استیصال و ناتوانی آنهاست و رزمندگان اسلام با اقتدار به دفاع از کشور ادامه خواهند داد.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، تداوم حضور مردم در صحنه و تبعیت از ولایت، برای سلامتی رهبر معظم انقلاب و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج) دعا کرد و ابراز امیدواری کرد ملت ایران شاهد پیروزیهای بزرگتر در عرصههای مختلف باشد.
سردار یدالله بوعلی، فرمانده سپاه فجر استان فارس، هم در این مراسم، ضمن ادای احترام به روح بلند شهدای کربلا، اظهار داشت: سرلشکر شهید غیبپرور حقیقتاً نمونهی کامل یک خادمِ مخلص و عاشقِ واقعی سیدالشهدا (ع) بود که تمامِ توان خود را در مسیر خدمت به زوار آن حضرت به کار گرفت.
سردار بوعلی با اشاره به منشِ مدیریتی شهید غیبپرور در تکریمِ زائران افزود: برای آن شهیدِ بزرگوار، خدمت به زائر تنها در قالبِ تذکراتِ جلسات و مباحثِ تئوریک خلاصه نمیشد؛ بلکه ایشان با حضورِ میدانی و مستمر، شخصاً بر نحوه ارائه خدمات نظارت داشتند.
او در ادامه با بیان خاطرهای از حساسیتهای شهید تصریح کرد: شهید غیبپرور نسبت به حقوقِ زائرانِ اباعبدالله (ع) تعصبِ عجیبی داشتند؛ بهگونهای که اگر گزارش یا خبری مبنی بر کمتوجهی یا برخوردِ نامناسب با زائری به ایشان میرسید، به شدت متأثر و ناراحت میشدند و پیگیریِ آن را تا اصلاحِ امور در اولویتِ اقدامات خود قرار میدادند.
فرمانده سپاه فجر فارس خاطرنشان کرد: این شهیدِ والامقام، پاسداری را در خدمتِ خالصانه به مردم و زائرانِ حرم اهلبیت (ع) تفسیر کرد و به فضلِ الهی، امروز بر سرِ سفرهی شهدای کربلا مهمان و همنشینِ امام حسین (ع) است.