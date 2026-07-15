هلند می‌گوید موج گرمای شدید در دو هفته ابتدایی تیر ماه، احتمالاً باعث مرگ بیش از ۹۰۰ نفر در این کشور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس گزارش مؤسسه ملی بهداشت عمومی و محیط‌زیست هلند، در جریان موج گرمای شدید بین ۲۲ ژوئن (۱ تیر) تا ۵ ژوئیه (۱۴ تیر)، حدود ۹۰۰ نفر بیش از آنچه انتظار می‌رفت در این کشور جان خود را از دست دادند. 

علت دقیق مرگ این افراد مشخص نیست، اما مؤسسه ملی بهداشت عمومی و محیط‌زیست هلند اعلام کرد که به احتمال بسیار زیاد، گرمای شدید در این مرگ‌ومیر‌ها نقش اصلی را داشته است. گفته شده بیشتر جان‌باختگان افراد بالای ۸۰ سال بوده‌اند.

به گفته این مؤسسه، سالمندان در دوره‌های گرمای شدید آسیب‌پذیرتر هستند، زیرا عملکرد اندام‌های بدن آنها کاهش می‌یابد، کمتر عرق می‌کنند و بیشتر در معرض کم‌آبی قرار دارند. همچنین افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن قلبی، عروقی و ریوی نیز در معرض خطر بیشتری هستند، زیرا گرما می‌تواند علائم بیماری آنها را تشدید کند.

امسال نخستین باری بود که سازمان هواشناسی هلند به دلیل گرمای شدید، بالاترین سطح هشدار وضعیت جوی را صادر کرد. این سطح هشدار حتی در جریان رکوردشکنی دمای هوا در سال ۲۰۱۹ نیز صادر نشده بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: گرمای شدید ، موج گرما ، هلند
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