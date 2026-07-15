باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر محسن رضایی در گفتوگویی با اشاره به خدمات و دستاوردهای رهبر شهید انقلاب اسلامی در طول دوران حیات پربرکتش اظهار داشت: اگر امام خمینی (ره) معمار بزرگ این انقلاب بود، شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای را باید معمار استمرار، تثبیت و پیشرفت آن دانست؛ ایشان در دشوارترین مقاطع، کشتی انقلاب را میان امواج سهمگین حوادث عبور دادند و مانع از این شدند که دشمنان حتی لحظهای در اراده ملت ایران خللی ایجاد کنند.
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله ادامه داد: شهید آیتالله العظمی خامنهای (ره)، صرفاً یک مدیر، یک سیاستمدار یا یک فرمانده نبودند؛ بلکه نقطه اتکای یک ملت و بلکه امت اسلام در عبور از پیچهای تاریخی بودند.
به گفته سرلشکر رضایی، بیش از چهار دهه است از نزدیک شاهد نقشآفرینی ایشان در عرصههای مختلف بودهایم؛ از روزهای دفاع مقدس هشتساله تا دوران پیچیده پس از جنگ، از فتنهها و بحرانهای امنیتی در وجود بزرگ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، همواره یک ویژگی در وجود ایشان برجسته بوده است؛ اشرافی کمنظیر بر مسائل کشور و منطقه همراه با قدرت تصمیمگیری در لحظههای سرنوشتساز.
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله با اشاره به مدیریت بینظیر رهبر شهید انقلاب اسلامی در همه امور، یادآور شد: بسیاری از فرماندهان نظامی میتوانند جنگ را اداره کنند و بسیاری از سیاستمداران نیز قادر هستند که امور اجرایی را پیش ببرند؛ اما کمتر شخصیتی را میتوان یافت که در عین تسلط بر مسائل نظامی، از اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی، روابط بینالملل، فناوریهای نوین و تحولات اجتماعی نیز درک عمیق و راهبردی داشته باشد؛ در حقیقت، یکی از رازهای موفقیت رهبر شهید انقلاب همین جامعیت کمنظیر ایشان بود.
سرلشکر رضایی خاطرنشان کرد: در طول سالهای دفاع مقدس بارها شاهد بودیم که چگونه نگاه دقیق و آیندهنگر رهبر شهید انقلاب اسلامی گرههای بزرگ را باز میکرد؛ در شرایطی که اختلاف نظرها میتوانست روند عملیاتها را مختل کند، تدبیر و درایت ایشان زمینهساز وحدت و انسجام میشد؛ بعدها نیز در مسئولیت خطیر رهبری، همین ویژگی به شکلی گستردهتر، خود را نشان داد.
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله ادامه داد: آنچه شهید آیتالله العظمی خامنهای را از بسیاری از رهبران سیاسی جهان متمایز میکند، تیزبینی راهبردی ایشان است؛ رهبر شهید انقلاب اسلامی معمولاً تحولات را نه در سطح ظواهر، بلکه در لایههای عمیق و آیندهساز آن تحلیل میکردند. بارها دیدیم که هشدارهای ایشان درباره روندهای جهانی، سالها بعد به واقعیت تبدیل شد؛ همچنین از شناخت ماهیت نظام سلطه گرفته تا پیشبینی تحولات منطقه آسیا، از هشدار درباره جنگ ترکیبی دشمن تا تأکید بر ضرورت پیشرفت علمی و فناوری، همگی نشان میدهد که آیتالله العظمی خامنهای افقهایی دورتر از نگاههای متعارف را میدیدند.
سرلشکر رضایی با بیان اینکه در عرصه استکبارستیزی نیز رهبر شهید انقلاب نماد ایستادگی ملت ایران بودهاند، تاکید کرد: در روزگاری که بسیاری از کشورها در برابر فشار قدرتهای بزرگ عقبنشینی میکنند، ایشان با تکیه بر ایمان، مردم و ظرفیتهای ملی، الگویی از مقاومت فعال را به جهان عرضه کردند؛ این مقاومت صرفاً یک شعار سیاسی نبود، بلکه راهبردی برای حفظ استقلال، عزت و هویت ملت ایران به شمار میرفت.
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله ادامه داد: امروزه دستاوردی که در حوزههای دفاعی، علمی و فناوری به دست آمده، در سایه همین روحیه استقلالطلبی و مقاومت شکل گرفته است؛ در حقیقت یکی دیگر از ویژگیهای ممتاز ایشان، مدیریت بحران بود؛ همچنین ایشان در دهههای گذشته با حوادث بزرگ و پیچیدهای روبهرو بودهاند؛ از جنگ تحمیلی و تحریمهای گسترده گرفته تا فتنههای امنیتی و فشارهای بینالمللی که در همه این مقاطع، رهبر شهید انقلاب نهتنها آرامش خود را حفظ کردند، بلکه با تصمیمهای بهموقع و سنجیده، کشور را از گردنههای دشوار عبور دادند.
سرلشکر رضایی با تأکید بر اینکه فرماندهی در شرایط بحرانی تنها به صدور دستور محدود نمیشود و نیازمند شناخت دقیق میدان، اعتماد به نیروها، حفظ روحیه عمومی و انتخاب بهترین مسیر در کوتاهترین زمان ممکن است، اظهار داشت: این هنر مدیریتی را بارها در عملکرد رهبر شهید انقلاب مشاهده کردیم؛ ایشان همواره نشان دادند که رهبری صرفاً به معنای مدیریت ساختارهای رسمی نیست؛ بلکه هدایت افکار عمومی، امیدآفرینی در جامعه و حفظ سرمایه اجتماعی نیز بخشی از مسئولیت ایشان است؛ همچنین در سختترین روزها که دشمن تلاش میکرد تا یأس و ناامیدی را به جامعه تزریق کند، سخنان و مواضع رهبر حکیم و شجاع انقلاب اسلامی بار دیگر روحیه و اعتماد به نفس را در میان مردم زنده میکرد.
به گفته فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله از سوی دیگر، یکی از مهمترین ابعاد شخصیت ایشان توجه همزمان به آرمانگرایی و واقعبینی بود؛ برخی تنها آرمانها را میبینند و از واقعیات غافل میشوند و برخی نیز در واقعیت گرفتار شده و آرمانها را فراموش میکنند؛ اما رهبر شهید انقلاب میان این دو، تعادلی هوشمندانه برقرار کرده بودند و همین ویژگی موجب شده است که انقلاب اسلامی ضمن حفظ اهداف و ارزشهای خود، در برابر تحولات جهان نیز انعطاف و پویایی لازم را داشته باشد.
سرلشکر رضایی در پایان با بیان اینکه به گواه تجربه چند دهه گذشته، شهید آیتالله العظمی خامنهای تنها یک شخصیت سیاسی نبودند؛ بلکه فرماندهای راهبردی، اندیشمندی جامعنگر و مدیری کمنظیر بودند که با شناخت عمیق از زمانه، ملت ایران را در مسیر عزت و پیشرفت هدایت کردند؛ خاطرنشان کرد: تاریخ درباره نقش رهبر شهید انقلاب اسلامی در حفظ استقلال ایران، تثبیت انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی به قدرتی اثرگذار در منطقه و جهان، قضاوت روشن خواهد داشت؛ همچنین بیتردید نسلهای آینده، هنگامی که تاریخ این دوران را ورق بزنند، خواهند دید که چگونه در یکی از پرآشوبترین دورههای تاریخ معاصر، رهبری حکیم، شجاع، تیزبین و آیندهنگر، پرچم انقلاب را برافراشته نگه داشت و ملت ایران را از گردنههای دشوار عبور داد.
منبع: صدا و سیما