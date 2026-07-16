نماینده مجلس گفت:رشد ۴ برابری استرداد مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان به معنای تقویت نقدینگی آنهاست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در شرایط حساس اقتصادی پس از وقوع بحران‌های اخیر و جنگ تحمیلی سوم دشمن آمریکایی صهیونیستی علیه ایران، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که بنگاه‌های تولیدی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کاهش جدی جریان نقدینگی است. کاهش تقاضا و رکود در ماه‌های گذشته، منجر به کاهش ذخایر مالی واحدهای اقتصادی و ایجاد شکاف میان هزینه‌های جاری و درآمدها شده است. در این میان، استرداد سریع و بدون معطلیِ مالیات بر ارزش افزوده، یک اقدام استراتژیک برای تزریق فوری منابع به بخش مولد اقتصاد و جلوگیری از توقف فعالیت‌های تولیدی محسوب می‌شود.

رشد چشم‌گیر و ۴ برابری در میزان استرداد مالیات بر ارزش افزوده در ۱۰۰ روزه نخست سال، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در حوزه حکمرانی مالیاتی کشور است. برخلاف گذشته که فرآیندهای استرداد به دلیل عدم استقرار کامل سامانه مودیان و در جریان بودن صورت حساب‌های کاغذی منجر به بلوکه شدن سرمایه بخش مولد اقتصاد برای صحت‌سنجی فاکتورهای صوری از غیرصوری شده بود؛ با استقرار صورت حساب الکترونیک شاهد کاهش مدت زمان پاسخگویی به درخواست مودیان در زمینه استرداد مالیات بر ارزش افزوده به کمتر از یک دهم زمان قبلی و در طی یک تا دو ماه هستیم.

این تغییر راهبردی موجب شده است که جریان نقدینگی تولید با رشد استرداد تقویت شود و در این دوره حساس، این اقدام اصلاحی و حمایتی در حوزه مالیاتی منجر به تداوم تولید کشور شده است.

وقتی تولید به دلیل کمبود نقدینگی به حالت غیربهینه یا حتی تعطیل در می‌آید، هزینه‌های تمام‌شده افزایش و بازدهی کاهش می‌یابد. استرداد مالیات بر ارزش افزوده بدون معطلی و در سریع‌ترین زمان ممکن، مستقیما با رفع این گره تولیدی مقابله می‌کند. این اقدام اجازه می‌دهد تولیدکننده بتواند بلافاصله از منابع بازگشتی برای جبران کسری نقدینگی، خرید مواد اولیه و بازگرداندن خطوط تولید به حالت بهینه استفاده کند و از چرخه ورشکستگی مالی یا توقف تولید خارج شود.

در شرایطی که اقتصاد کشور در پی تحولات و بحران‌های اخیر با فشارهای مضاعفی بر بخش تولید مواجه شده، تأمین نقدینگی به یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند سرعت‌بخشی به بازگشت منابع مالی به چرخه تولید، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ اشتغال، تداوم فعالیت بنگاه‌ها و جلوگیری از تعمیق رکود ایفا کند؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر با افزایش قابل توجه استرداد مالیات بر ارزش افزوده، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام حمایتی اخیر سازمان امور مالیاتی گفت: رشد ۴ برابری استرداد مالیات بر ارزش افزوده به فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان سازوکاری مهم و اثربخش برای حمایت از صادرات، تسهیل تجارت و رونق بخشیدن به کسب و کارهاست که منجر به بهبود محیط کسب‌وکار نیز شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۲۵ هزار میلیارد میلیارد تومان منابع در ایام ۱۰۰ روز نخست سال، به تولیدکنندگان استرداد شده است که در این بخش، موجب تقویت جریان نقدینگی تولید و امکان تداوم تولید در کشور را در این شرایط خاص کشور فراهم کرده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در شرایط فعلی این است که منابع مالی را به بخش‌های مولد اقتصادی سوق دهد. بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان در همین راستاست و مثبت ارزیابی می‌شود.

جوکار گفت: هر اقدامی که در راستای کمک به تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد، مثبت ارزیابی می‌شود. به ویژه تزریق نقدینگی به این بخش‌ها کمک‌کننده خواهد بود. بر همین اساس، افزایش 4 برابری استرداد مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان مثبت ارزیابی می‌شود.

گفتنی است به نظر می‌رسد افزایش چهار برابری استرداد مالیات بر ارزش افزوده در ماه‌های ابتدایی سال، فراتر از یک اقدام اداری، به ابزاری مؤثر برای حمایت از تولید و صادرات در شرایط حساس اقتصادی کشور تبدیل شده است. تسریع در بازگشت منابع به واحدهای تولیدی، ضمن تقویت جریان نقدینگی و کاهش فشار بر بنگاه‌ها، می‌تواند به حفظ پایداری تولید، بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر تکانه‌های بیرونی کمک کند. استمرار این رویکرد و تکمیل زیرساخت‌های هوشمند مالیاتی، زمینه‌ساز افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و تقویت بخش مولد کشور خواهد بود.