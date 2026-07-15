باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن تشدید حملات نظامی و اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای اسلامی را به انجام مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود برای توقف نسلکشی، پایان اشغالگری و محاکمه عاملان این جنایات فراخواند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای، تشدید حملات نظامی و عملیاتهای تروریستی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه، حمله روز گذشته به مرکز پلیس جبالیا و شهادت فرمانده و جمعی از نیروهای پلیس، دستگیری و شکنجه شهروندان فلسطینی، مصادره اراضی در کرانه باختری، تخریب زیرساختهای حیاتی و اعمال محدودیت در ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه از جمله مصادیق جنایات رژیم صهیونیستی عنوان شده است.
وزارت امور خارجه با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی، اعلام کرد: این رژیم با وجود توافق ادعایی آتشبس در نوار غزه از حدود ۹ ماه پیش، بیش از سه هزار و ۶۰۰ بار آتشبس را نقض کرده و بیش از یک هزار و ۱۰۰ فلسطینی، که بسیاری از آنان زن و کودک بودهاند، به شهادت رسانده است. همچنین همزمان با ادامه محاصره غزه، از ورود مایحتاج اولیه و کمکهای ضروری به این منطقه جلوگیری میکند.
در ادامه این بیانیه آمده است: در حالی که نسلکشی و جنایات گسترده علیه مردم غزه همچنان ادامه دارد، شورای امنیت سازمان ملل متحد نهتنها اقدام مؤثری برای توقف این جنایات انجام نداده، بلکه در سایه حمایتهای همهجانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی و بیعملی سازمان ملل، به ابزاری برای توجیه و سفیدشویی اقدامات این رژیم تبدیل شده است.
وزارت امور خارجه همچنین آمریکا را به دلیل حمایتهای نظامی، سیاسی و تبلیغاتی از رژیم صهیونیستی و جلوگیری از پاسخگو شدن مقامات این رژیم در مراجع بینالمللی، شریک جنایات ارتکابی و تداوم نسلکشی فلسطینیان دانست و تأکید کرد که واشنگتن باید در قبال این وضعیت پاسخگو باشد.
در پایان این بیانیه، از جامعه جهانی، بهویژه سازمان ملل متحد و کشورهای اسلامی، خواسته شده است با عمل به مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود، برای توقف نسلکشی، پایان اشغالگری، تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و محاکمه و مجازات عاملان جنایات رژیم صهیونیستی اقدام کنند.