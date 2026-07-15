مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از وقوع سه سانحه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد که ۷ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: از صبح امروز تا کنون در محورهای مواصلاتی استان سه سانحه رانندگی رخ داده که در پی آن ۷ نفر دچار مصدومیت شده اند و خوشبختانه این حادثه ها هیچ فوتی نداشته است.

وی افزود: سانحه اول واژگونی پراید در محور ارومیه - سلماس که ۴ مصدوم داشت.

 محبوبی گفت: این سانحه رانندگی ساعت ۷:۲۳ امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵ اتفاق افتاد که نجاتگران پایگاه امداد و نجات‌ گردنه قوشچی هلال احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اظهار کرد: سانحه دوم مربوط به انحراف از جاده و واژگونی پژو ۴۰۵ در محور خوی _ مرند ساعت ۱۴:۲۱ امروز بود که یک مصدوم برجا گذاشت.

در این سانحه نیز بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات ایواوغلی هلال احمر شهرستان خوی به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی برخورد سمند و پژو روآ در محور بوکان - مهاباد (روستای عیسی کند) با ۲ مصدوم را سومین سانحه امروز عنوان کرد که ساعت ۱۷:۰۵ امروز به مرکز فوریت‌های اورژانس اعلام شده بود و بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات برهان هلال احمر شهرستان بوکان به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

برچسب ها: خادثه رانندگی ، هلال‌احمر
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