تیم ملی فوتبال جوانان ایران دومین بازی خود را در اردوی ترکیه با پیروزی مقابل حریف بزرگسال خود به اتمام رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال جوانان ایران پس از تساوی ۲ - ۲ با بودروم اسپور در اولین بازی تدارکاتی اردوی ترکیه، از ساعت ۱۶:۳۰ امروز (چهارشنبه) در دومین دیدار خود به مصاف آنکارا کچی‌اورنگوجو، تیم هفتم فصل گذشته لیگ دسته اول ترکیه رفت و با ارائه نمایشی برتر، با نتیجه ۲ بر یک و با گل‌های کرار نماری و ماهان علیپور به پیروزی رسید.

قاسم حدادی‌فر، سرمربی تیم ملی جوانان، در این مسابقه نسبت به دیدار روز گذشته مقابل بودروم‌اسپور، ترکیب‌های متفاوتی را به میدان فرستاد.

شاگردان این مربی در دقیقه ۴۰ به گل نخست رسیدند. پس از آنکه دروازه‌بان حریف ضربه تک‌به‌تک رامین عزیزی را مهار کرد، کرار نماری در ریباند با ضربه‌ای دقیق دروازه حریف را باز کرد تا ایران پیش بیفتد.

تیم ترکیه‌ای، اما در دقیقه ۴۴ روی یک ضربه ایستگاهی و با پاس به فرانسیس ازه، وینگر نیجریه‌ای خود، کار را به تساوی کشاند تا نیمه نخست با نتیجه یک بر یک به پایان برسد.

در نیمه دوم، جوانان ایران برتری خود را بر روند بازی حفظ کردند و در دقیقه ۸۴ به گل پیروزی رسیدند. محمدرضا عباسی با یک حرکت بدن زیبا و ارسال پاس در عمق، ماهان علیپور را در موقعیت تک‌به‌تک با دروازه‌بان قرار داد و این بازیکن نیز با ضربه‌ای دقیق، گل دوم و پیروزی‌بخش شاگردان حدادی‌فر را به ثمر رساند.

این پیروزی درحالی رقم خورد که تیم زیر ۲۰ سال کشورمان موقعیت‌های متعددی روی دروازه حریف بزرگسال خود خلق کردند و می‌توانستند با اختلافی بیشتر برنده از زمین بیرون بیایند.

در نیمه نخست، امیرمهدی مقصودی، آرین معالی، علی مستانی، محمدعلی صحنه، وسام ساکی، علی جلوخانی، مرتضی فرخانی، محمدمهدی جان‌نیا، مهرداد آقامحمدی، ابوالفضل تیغ‌نورد و کرار نماری در ترکیب تیم ملی جوانان ایران حضور داشتند.

در نیمه دوم نیز امیرمهدی مقصودی، ابوالفضل کاظمی، ایلیا هیجانی، محمدامین حسینی، محمد اکبری، امیرمهدی یحیایی، ماهان بهشتی، پارسا خدادادی، بنیامین علیپور (۸۶_ امیرمحمد کریمی)، عرفان خدادادیان (۷۴_ محمدرضا عباسی) و ماهان علیپور برای تیم ملی جوانان ایران به میدان رفتند.

پیش از آغاز مسابقه نیز عثمان زکی کورکماز، سرمربی آنکارا کچی‌اورنگوجو، با قاسم حدادی‌فر دیدار و گفت‌و‌گو کرد و ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی جوانان ایران، برای مردم ایران نیز آرزوی سلامتی و توفیق داشت.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال جوانان ایران ، قاسم حدادی فر
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