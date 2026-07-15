مدافع جوان تیم فوتبال استقلال این فرصت را دارد تا خود را به کادر فنی این تیم تحمیل کند و از ابتدای فصل جدید در ترکیب ثابت قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال اگرچه محدودیت‌هایی را برای این تیم ایجاد کرده، اما می‌تواند فرصتی مناسب برای یکی از بازیکنان جوان آبی‌پوشان باشد تا توانایی‌های خود را به کادر فنی نشان دهد و برای حضور در ترکیب اصلی رقابت کند.

استقلال در شرایطی آماده حضور در فصل جدید رقابت‌های فوتبال می‌شود که در پست دفاع چپ با شرایط ویژه‌ای روبه‌رو است. پس از جدایی ابوالفضل جلالی، آبی‌پوشان در این پست گزینه‌های محدودی در اختیار دارند و حسین گودرزی در حال حاضر یکی از گزینه‌های اصلی کادر فنی برای این منطقه از زمین محسوب می‌شود.

با این حال، حضور ابوالفضل ذخلیخایی در جمع بازیکنان استقلال می‌تواند یک رقابت داخلی جذاب را در سمت چپ خط دفاعی ایجاد کند. این بازیکن جوان که فرصت زیادی برای نشان دادن توانایی‌های خود نداشته، حالا با توجه به شرایط موجود می‌تواند از غیبت احتمالی یک گزینه جدید در این پست استفاده کند و خودش را به عنوان رقیبی جدی برای گودرزی مطرح کند.

بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال باعث شده امکان جذب بازیکن جدید در کوتاه‌مدت وجود نداشته باشد و همین موضوع اهمیت استفاده از ظرفیت بازیکنان موجود در فهرست تیم را افزایش داده است. در چنین شرایطی، بازیکنان جوانی مانند ذخلیخایی می‌توانند با عملکرد خوب در تمرینات و بازی‌های تدارکاتی، نظر کادر فنی را جلب کنند.

کادر فنی استقلال در فصل جدید نیاز دارد برای هر پست حداقل دو گزینه آماده در اختیار داشته باشد تا در طول مسابقات فشرده لیگ برتر و رقابت‌های آسیایی با مشکل مواجه نشود. رقابت میان ذخلیخایی و حسین گودرزی در سمت چپ خط دفاعی می‌تواند باعث افزایش انگیزه هر دو بازیکن شود و در نهایت به سود استقلال باشد.

ذخلیخایی در حالی فرصت حضور در ترکیب استقلال را دنبال می‌کند که تجربه بازی در سطح اول فوتبال ایران را باید افزایش دهد، اما اعتماد به بازیکنان جوان همواره یکی از مسیر‌های مهم برای ساختن نسل جدید تیم‌ها بوده است. حالا شرایط موجود این امکان را برای او فراهم کرده تا با تلاش بیشتر، خود را از یک بازیکن ذخیره به گزینه‌ای قابل اعتماد برای ترکیب اصلی تبدیل کند.

در نهایت باید دید این مدافع جوان می‌تواند از فرصت به وجود آمده استفاده کند و رقابت با حسین گودرزی را به سود خود تغییر دهد یا اینکه گودرزی همچنان انتخاب نخست کادر فنی استقلال در سمت چپ خط دفاعی باقی خواهد ماند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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