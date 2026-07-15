باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا دانش فر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد:سلامت دانش آموزان اولویت آموزش و پرورش است و در همین راستا با توجه به شرایط جنگی در جنوب کشور مکاتبات لازم با وزارتخانه جهت اتخاذ تصمیمات لازم انجام در حال پیگیری است.

وی یادآورشد: با توجه به اینکه لغو یا به تعویق انداختن امتحانات نهایی در حوزه اختیارات استان نیست در مکاتبات با وزارت آموزش و پرورش تلاش شده آسیب‌های وارد شده بر کیفیت آزمون دهی دانش آموزان به نوعی جبران شود که به محض وصول نتیجه، اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع: آموزش و پرورش استان بوشهر