مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت:در پی نگرانی های والدین دانش آموزان و شرایط جنگی حاکم بر شهرها، حوزه‌های امتحانی که در مجاورت مراکز حساس یا نظامی قرار داشتند، شناسایی و به مکان‌های امن‌تر منتقل شدند.

باشگاه  خبرنگاران جوان - غلامرضا دانش فر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد:سلامت دانش آموزان اولویت آموزش و پرورش است و در همین راستا با توجه به شرایط جنگی در جنوب کشور مکاتبات لازم با وزارتخانه جهت اتخاذ تصمیمات لازم انجام در حال پیگیری است.

وی یادآورشد: با توجه به اینکه لغو یا به تعویق انداختن امتحانات نهایی در حوزه اختیارات استان نیست در مکاتبات با وزارت آموزش و پرورش تلاش شده آسیب‌های وارد شده بر کیفیت آزمون دهی دانش آموزان به نوعی جبران شود که به محض وصول نتیجه، اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع: آموزش و پرورش استان بوشهر

برچسب ها: آموزش و پرورش ، حوزه امتحانات
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