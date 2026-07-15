سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به استفاده از عبارت «جنوب ایران» نوشت: ایران را نه با خط‌کش جغرافیا می‌توان برید و نه با واژه‌ها می‌توان تکه‌تکه کرد. ایران، شمال و جنوب و شرق و غرب ندارد؛ ایران، یک پیکر است، یک جانِ به‌هم‌پیوسته.

باشگاه خبرنگاران جوان -  اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر چهارشنبه ۲۴ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آنان که عامدانه از «جنوب ایران» سخن می‌گویند، در پی آن‌اند که در ذهن مخاطب تصویری از سرزمینی بسازند که به جهات جغرافیایی‌اش معرفی می‌شود.

ایران را نه با خط‌کش جغرافیا می‌توان برید و نه با واژه‌ها می‌توان تکه‌تکه کرد. ایران، شمال و جنوب و شرق و غرب ندارد؛ ایران، یک پیکر است، یک جانِ به‌هم‌پیوسته.

از بلندای کوهستان‌هایش تا ژرفای دریایش، از سواحل آفتاب‌سوخته‌اش تا سکوت باشکوه کویرهایش، هر ذره از این خاک، ایران است. این سرزمین، قلبی است به وسعت تاریخ؛ قلبی که هزاران سال است می‌تپد، زخمی می‌شود، می‌خروشد، اما هرگز از تپیدن بازنمی‌ایستد. ایرانی همه جای این سرزمین را قلب می‌داند، قلبی در سینه مالامال از مهر به این میهن پرغرور و مقاوم.

همه عالم تن است و ایران دل

نیست گوینده زین قیاس خجل

چون که ایران دل زمین باشد

دل ز تن به بود، یقین باشد

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
فعلا ک جنوب نابود کرده
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
بله وقتی تهران را زدند جنگ بود ،الان که جنوب و زدن پرتابه هست
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
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